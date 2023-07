En el sur del Estado, falta atención a pacientes renales

Pacientes con deficiencia renal del sur del estado aumentan sus riesgos de salud, al no recibir atención del área de hemodiálisis en el Hospital General de San Pablo del Monte.

Familiares desesperados señalaron que en el nosocomio no cuentan con nefrólogo, aunque sí con el equipamiento para hacer la limpieza de sangre, pero ante esta situación son canalizados al Hospital Regional “Emilio Sánchez Piedras” en Tzompantepec, donde por la alta demanda de enfermos, difícilmente son atendidos.

Alicia N., señaló que su suegra Ángeles N., de Tenancingo, está en condiciones delicadas de salud, ya que sus riñones no le funcionan, por lo que debe ser hemodializada, pero lo que le ofrecen es dializarla en el Regional.

Subrayó que además no les dan los medicamentos correspondientes para atender la enfermedad, por lo que se han visto obligados a comprarlos. “Nos tienen de vuelta en vuelta, fuimos a Tzompantepec y nos dijeron que atenderían al paciente que fuera de gravedad”, refirió.

Señaló que lo delicado de los servicios de salud pública, es que los propios médicos nos piden que vayamos a un hospital privado, como la cubana Gloria Elena Saint Félix Ferrer, en una escrito que les entregó.

No tenemos los medios económicos para solventar esos gastos, si los tuviera no lo pidiera; hay gente que está muriendo, son varias personas enfermas de insuficiencia renal y no les dan solución, mencionó Alicia N.

Añadió que en el área donde está Ángeles N. hay otros tres pacientes, “donde se ve la muerte tan cerca. Mi suegra tiene 64 años de edad, ingresó por insuficiencia renal la semana pasada”.

Sostuvo que a la paciente no le pueden realizar diálisis por intervenciones quirúrgicas, pero necesita la hemodiálisis para que le quiten el exceso de agua que tiene en el cuerpo. “Debo comprar unas ampolletas, cada una cuesta 890 pesos, es proteína para el riñón para fortalecerlo”, mencionó.

CONFLICTO AJENO A PACIENTES

Alicia N. señaló que en el Hospital General de San Pablo del Monte hay un mal aspecto en sus diferentes áreas, ya que están colocadas pancartas donde trabajadores sindicalizados muestran su inconformidad con el secretario de Salud, Rigoberto Zamudio.





Hay cientos de papeles pegados, donde dicen que Zamudio es un inepto

La otra paciente, de San Pablo del Monte, María de Jesús N. necesita la hemodiálisis, ya que tiene graves problemas en su presión arterial y presenta constante vómito.

Hay muchas carencias en atención a la salud especializada y es grave lo que ocurre en los hospitales de la Secretaría de Salud, sostuvieron familiares de pacientes con insuficiencia renal.