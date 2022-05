En Zacatelco recuerdan donación de Mario Moreno Cantinflas

Al cumplir este cinco de mayo 55 años de su fundación, el Parque de Zacatelco es un lugar emblemático del sur del estado. Desde que fue inaugurado por el cantante de música ranchera, Antonio Aguilar, acumula miles de vivencias. Para la apertura fueron destinadas decenas de donaciones y entre ellas la de Mario Moreno “Cantinflas”, quien aportó 5 mil pesos con la referencia de “doy a mi pueblo un poco de lo mucho que me ha dado”.

El historiador Elpidio Morales Moreno, señaló que Delfino Carreto Jiménez (+) narró el anécdota del encuentro con el reconocido comediante. Lo platicó en 2015, un año antes de morir a la edad de los 82 años.

Esa charla se guardó en documentos del llamado “corazón del sur”, siendo el testimonio el siguiente: En marzo de 1967, Sidronio Zempoaltecatl Morales fungía como secretario general de la fábrica de hilados y tejidos SINDEC, ubicada en Naucalpan, Estado de México, por lo que una tarde, al término de la jornada laboral, me llamó y me dijo textualmente: “Tengo un asunto para ti chaparrito, acompáñame, vamos a invitar a don Mario Moreno “Cantinflas” a que apadrine la inauguración de la fuente de nuestro pueblo. A lo que accedí de buena gana”.

Al continuar, Carreto Jiménez sostuvo que “nos dirigimos a la Calle Paseo de la Reforma 2402, en la Ciudad de México, donde Mario Moreno tenía su residencia; al llegar a la casa nos recibió el mayordomo. Sidronio le preguntó: ¿Aquí vive “Cantinflas”. El señor nos respondió con amabilidad “Aquí vive don Mario Moreno Reyes, “Cantinflas” vive en las carpas”.

Ante esa respuesta, Delfino Carreto mencionó que guardó silencio en señal de aceptación. “Enseguida, nos preguntó cuál era el motivo de nuestra visita y de dónde veníamos. Le dijimos que íbamos del estado de Tlaxcala, de un pueblo llamado Zacatelco, deseábamos saludarlo, el mayordomo tomó nota y nos dijo que el señor Mario sí se encuentra, voy a verlo y enseguida vuelvo”.

Al proseguir en el anecdotario, don Delfino comentó que “esperamos unos minutos, al regresar el mayordomo nos dijo textualmente: Señores, pasen, yo les guío”.

Añadió: “Entramos a su oficina, por cierto, decorada con muy buen gusto. Ahí, nos recibió el señor Mario Moreno con mucha atención, inició la conversación preguntando: ¿Señores de dónde vienen?

Yo contesté: Venimos de Santa Inés, Zacatelco, del estado de Tlaxcala.

Don Mario preguntó ¿Por dónde se encuentra esa población?

Le comenté: “Estamos a 18 kilómetros de la ciudad de Puebla y a 12 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Tlaxcala, que es la capital de estado. Se quedó pensativo, a la vez, que comentaba en voz baja “Me estoy imaginando más o menos por donde está su tierra…ya la empiezo a ubicar”.

De momento, reaccionó y preguntó con sencillez ¿A qué debo el honor de su visita?

Sidronio explicó: “ Pues don Mario, en nuestro pueblo se va a inaugurar el parque de la comunidad, los trabajadores de la Fábrica SINDEC, colaboramos para la construcción de la fuente y venimos a invitarlo para que nos hiciera el favor de apadrinar su inauguración, el próximo cinco de mayo de este año”.

Don Mario respondió: “Me habría de dar mucho gusto estar con ustedes señores, pero debo de consultar a mi representante, para ver cómo está mi agenda”.

“Le preguntamos si podría darnos una respuesta posteriormente. Con un tono 'Cantinflesco' –nos contestó sonriente- “Pues claro, que desde luego que sí”. Y agregó: “Nos vemos la próxima semana, a la misma hora, en el mismo lugar y con la misma gente”. Nos pusimos de pie, nos acompañó hasta la puerta, a la vez, que nos comentó: “Claro que sí me gustaría estar en su tierra. He estado en Santa Ana Chiautempan dos ocasiones, ahí se come buen mole y se toma buen ´pulquito´, seguramente está cerca del pueblo de donde vienen”.

Carreto continuó su recuerdo: A la siguiente semana regresamos a las 5:30 pm, tal como nos había indicado, ya nos estaba esperando en su oficina. Nos recibió, nos ofreció asiento y dijo: “Señores estoy apenado con ustedes, sucede que tengo ocupada ese día, pero tranquilos”. Se reacomodó en su sillón, abrió el cajón del escritorio, sacó una chequera, tomó su pluma y escribió algo que no alcanzamos a ver y estampó su firma, se puso de pie y nos dijo: “Señores no puedo estar con ustedes, pero ojalá, esto les sirva de algo o mucho. Doy a mi pueblo un poco de lo mucho que me ha dado”.

Nos acompañó hasta la puerta, nos despedimos cordialmente, agradeciendo el favor de su atención en todos los sentidos. El cielo aborregado amenazaba lluvia, apresuramos el paso. Ya en el camino Sidronio sacó el cheque, a la vez que me dijo: “Mira amigo Carreto lo que nos dio Don Mario”. Nos había dado un cheque por $5.000.00.

Al no hallar respuesta con Mario Moreno, Sidronio y Enrique Tabaco, se entrevistaron con el cantante de música ranchera, Antonio Aguilar, quien finalmente fue el padrino de la inauguración del parque municipal de Zacatelco.

Sidronio Zempoaltecatl dispuso de ese dinero, en su calidad de secretario general del sindicato de los trabajadores de SINDEC, tiempo después me contó que se utilizó para la comida de la inauguración del parque, la cual se sirvió en la casa de don Cándido Romero Achac y doña Vicenta Hernández, en la calle Emeterio Arenas de la sección segunda de Zacatelco. Al caer la noche Antonio Aguilar y su esposa Flor Silvestre se retiraron del lugar dejando escrita una página más de la historia de Zacatelco.

EL ZÓCALO

Originalmente llamado Parque Domingo Arenas e informalmente Zócalo de Zacatelco, es la plaza mayor de Zacatelco. Fue construido gracias a las donaciones económicas por habitantes y obreros de la ciudad

El 20 de mayo de 2015 durante el gobierno del alcalde Francisco Román Sánchez, el Zócalo tuvo una remodelación a través de recursos municipales y federales cercano a los cuatro millones de pesos.





