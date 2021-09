Entrega alcalde de Contla cuatro patrullas y una ambulancia

Con la adquisición de cuatro nuevas patrullas para la dirección de Seguridad Pública y una ambulancia de traslados, inició su gobierno municipal Eddy Roldán Xolocotzi del periodo 2021-2024, en Contla de Juan Cuamatzi.

Además, durante su toma de protesta de ley en sesión solemne realizada en el auditorio municipal, el alcalde morenista afirmó que su convicción será de servir al pueblo y no servirse de él.

Se acabó el enriquecimiento de los presidentes municipales, de los regidores, presidentes de comunidad que construyen un patrimonio, sólo mirando su beneficio. Velaremos por los intereses de nuestro pueblo y desde ahora mismo digo, no me prestaré a chantajes de ninguna índole, no me prestaré a negociar los intereses del pueblo,puntualizó Roldán Xolocotzi.

Si bien en su propuesta de campaña era la adquisición de 12 unidades nuevas durante el primes mes de gestión para fortalecer la seguridad en la comuna, en su mensaje informó que con las cinco patrullas nuevas se completa la docena, aunque no informó si las otras siete son las heredadas de la anterior administración.

Hoy presentamos cinco patrullas, cuatro de ellas ya convertidas y una más que está por terminarse, con dicha adquisición damos un total de 12 patrullas completamente equipadas para garantizar la seguridad de todos los contlenses,informó.

Asimismo, anunció la construcción de un polideportivo, pues señaló que ya era hora de que los deportistas dejen de jugar en barrancas, de la misma forma anunció el programa de presidencia móvil, que recorrerá las 12 comunidades.

Además, el munícipe participó el inicio del puente vehicular que comunicará a la Sección Sexta de Santa María Tlacatecpa con San Lucas Tlacochcalco, municipio de Santa Cruz Tlaxcala.

Dicho proyecto ha empezado con los cálculos estructurales, diseño a través de renders y la presentación de los requisitos para los permisos ante Conagua, Profepa y Semarnat, dijo el alcalde.

También notificó que Contla contará con mercado municipal en los predios localizados a un costado de la antigua estación del ferrocarril, y finamente, la instalación de un pabellón artesanal cuando las condiciones de la pandemia lo permitan, para afrontar la grave crisis económica que vive ese sector.

MOLESTIA Invitados evidenciaron su molestia por el exceso de seguridad que se implementó en la toma de protesta, pues 20 elementos inspeccionaron bolsos e hicieron revisión corporal.

