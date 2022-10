Familia Arenas dona predio para la alcaldía de Chiautempan

Confirmado. El ayuntamiento de Chiautempan cuenta ya con un espacio definido en el que será edificado el inmueble que albergará la nueva sede de la Presidencia Municipal.

Municipios Dan a conocer predio para nuevo panteón de Texcacoac

Se trata de 800 metros cuadrados que antaño albergó una nave de la fábrica Lanera Moderna, propiedad de la familia Arenas, quienes decidieron donar el predio mediante las gestiones que hizo el alcalde Gustavo Jiménez Romero.

Te puede interesar:➡️A un año de gobierno, en Chiautempan sí habrá nueva alcaldía

En un recorrido con El Sol de Tlaxcala, el presidente municipal de Chiautempan informó que está firme y avanza el proyecto para la construcción de una nueva presidencia municipal para servicio de todos los habitantes.

Comentó que la obra permitirá tener un lugar digno donde se pueda atender al pueblo como lo merece, ya que la antigua presidencia no solo no pertenece al ayuntamiento, pues está en comodato con el Gobierno del Estado, sino que las condiciones eran deplorables.

Por mucho tiempo anteriores administraciones dejaron en el abandono el inmueble sede de la presidencia municipal, nadie se ocupó por darle mantenimiento o por tener un lugar digno para despachar, por ese motivo es que uno de mis compromisos de campaña fue hacer una nueva presidencia municipal y estoy cierto que con el apoyo de la gente lo vamos a lograr, expresó en entrevista Gustavo Jiménez.

Municipios Contla, Tetlanohcan y San José Teacalco concluyen añeja disputa territorial

Continúa leyendo:➡️Ayuntamiento de Chiautempan iza bandera nacional en la Plaza de la Constitución

El munícipe adelantó que en próximos días habrá de celebrarse una Sesión de Cabildo donde explicará a los integrantes el proyecto a detalle, los alcances y el monto de inversión para esta importante obra, la cual consta de dos etapas.

En estos días haremos todos los trámites legales y habremos de sesionar en el Cabildo para que con el apoyo y concurso de todos los integrantes, la síndica, regidoras, regidores, presidentas y presidentes de comunidad avalemos aceptar la donación del predio a favor del ayuntamiento de Chiautempan.

Explicó que gracias a las buenas relaciones que mantiene con la iniciativa privada, especialmente con el sector empresarial del municipio, logró gestionar una donación donde se construirá la nueva Presidencia Municipal, una obra que traerá múltiples beneficios para la zona y para toda la demarcación.

A pregunta expresa, señaló que esperan iniciar la obra inicie en los primeros días de noviembre y la proyección es que en los primeros meses de 2023 se tenga concluida la primera etapa.

De entrada, el proyecto tendrá una inversión aproximada de 20 millones de pesos para ejecutar múltiples trabajos de construcción y urbanización, entre los que destacan: cimentación de subterráneo, construcción de estructura de planta baja, primer y segundo nivel, así como trabajos de albañilería, terraza y obras complementarias.

DARÁ PLUSVALÍA A PROPIEDADES ALEDAÑAS

No te pierdas:➡️Rehabilitan Casa de los Artesanos en Santa Ana

El presidente Gustavo Jiménez manifestó que al estar la nueva presidencia en un lugar urbanizado de la cabecera municipal de Chiautempan, dará plusvalía a las propiedades aledañas.

La nueva alcaldía será edificada justo a un costado del Jardín de Niños “Celia Hernández de Huerta”, ente las calles Centenario y Reforma, como referencia a un par de cuadras de la tienda “Elektra” o del salón social “D´Grisell”.

Cabe recordar que el proyecto inicial estaba planteado para construir la nueva alcaldía de Chiautempan en el Parque Hidalgo, el cual se vino abajo al oponerse un grupo de vecinos.

En reiteradas ocasiones el presidente Gustavo Jiménez Romero ha sostenido como una prioridad contar con un nuevo edificio que albergue las oficinas administrativas de la alcaldía y que esto “no es un capricho”, sino una necesidad para contar con un espacio digno para atender a los ciudadanos.

Las oficinas actuales de la alcaldía se ubican en la calle Dr. Luis Munive y Escobar, en la cabecera, espacio arrendado a la empresa textil “Santa Teresa”.

40 a 50 millones de pesos, es la inversión prevista para la obra en los dos años restantes de la administración.

Los detalles:➡️Promueven la no violencia contra mujeres, en Chiautempan

Municipios Avanza la colocación de adoquín en Chiautempan

El actual edificio de la presidencia municipal de Chiautempan está en comodato con el Gobierno del Estado

Gustavo Jiménez, presidente municipal de Chiautempan: Las condiciones de la anterior presidencia me daban vergüenza, no me gustaba que la gente que llegara viera esas condiciones, había palomas, el corredor tenía que ser apuntalado, había agujeros y era complicado pasar por ahí, además de riesgoso.

LEE MÁS: ⬇️

Municipios Descartan construcción de panteón en Muñoztla