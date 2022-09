Descartan construcción de panteón en Muñoztla

El proyecto de construcción del panteón “San Nicolás” de Chiautempan, contemplado a edificarse en la comunidad de San Pedro Muñoztla, quedó descartado por el ayuntamiento y la comunidad, ante la oposición ciudadana.

A petición de la ciudadanía, el presidente municipal de Chiautempan, Gustavo Jiménez Romero, en entrevista con este Diario sostuvo que someterá a consulta de la ciudadanía qué nueva obra van a gestionar, tras escuchar comentarios de redireccionar la obra al ámbito educativo, de salud y deportivo.

Jiménez Romero fue claro que no peleará con la ciudadanía por concretar una obra, pues si están en desacuerdo no caerá en conflicto, al externar que él asumió el cargo para servir a la ciudadanía y no para “pelearse” con ellos.

Yo voy a dejar que la gente opine porque no me gusta imponer, voy a buscar el consenso porque es necesario, añadió.

A un año de gobierno, el alcalde aseguró que su relación con las 15 comunidades ha sido positiva, por lo que en este 2022 ejecutan más de 40 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, en un promedio de 70 obras.

Refirió que, aunque se han suscitado situaciones complicadas como el linchamiento de una persona en Tlalcuapan, el pasado 15 de abril, ha mantenido comunicación con las demarcaciones que corresponden a la municipalidad, para evitar focos rojos.

COMUNIDAD A FAVOR DE UN NUEVO PROYECTO

Con la intención de dar un uso al predio, la autoridad comunal del San Pedro Muñoztla en conjunto con el municipio, presentó una solicitud formal al Gobierno del Estado para que en este inmueble fuera construida la Universidad Intercultural de Tlaxcala, sin embargo, la institución tendrá sede en el municipio de Ixtenco (anuncio realizado en el mes de agosto).

En entrevista, el presidente de comunidad, Gregorio Muñoz Muñoz, señaló que los vecinos de la demarcación a la fecha siguen en contra de la construcción del panteón y solicitaron que el proyecto fuera modificado.

Por lo tanto, ya han contemplado varias opciones para establecer una nueva propuesta y aprovechar el inmueble, de ahí que han recibido las visitas de autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social con la intención de establecer un Centro de Salud.

Otra institución interesada en trabajar en la región, fue la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, sin embargo, la única propuesta formal fue la enviada al Gobierno del Estado, tras recibir una visita de inspección por autoridades educativas.

Gregorio Muñoz expresó que en ninguno de los casos que han planteado ha existido inconformidad por parte de la ciudadanía para permitir la obra, siempre que está sea de impacto para la comunidad, en los rubros de salud, educación y deporte.

Señaló que el terreno está debidamente legalizado, según la escritura pública que consta en el archivo de la sindicatura municipal, pues desde 2021 está vació tras la suspensión de la obra en reclamo al supuesto incumplimiento de compromisos por parte del exalcalde, Héctor Domínguez Rugerio.

Tras señalar que Domínguez Rugerio no cumplió con compromisos por más de siete millones de pesos en la comunidad, la colocación de la primera piedra fue suspendida y levantados unos castillos para la construcción de una barda en la que la comunidad mostró su inconformidad con la obra.

PANTEÓN SAN NICOLÁS, OBRA DE MÁS DE CUATRO MDP

De acuerdo con documentación oficial, la administración de Héctor Domínguez Rugerio destinaría una inversión de cuatro millones 599 mil 720 pesos, asignada a una empresa constructora ligada al exrepresentante popular.

40 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, ejecuta el gobierno de Chiautempan este 2022, en un promedio de 70 obras.

Prevén que antes que concluya 2022, establezcan un nuevo proyecto de construcción del predio que ocuparía el panteón.

