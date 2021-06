Fortalecerá Eddy Roldán la seguridad en Contla

La adquisición de 12 patrullas nuevas con sistema de geolocalización durante el primer mes de gobierno, es el primer reto de Eddy Roldán Xolocotzi cuando asuma constitucionalmente la alcaldía de Contla de Juan Cuamatzi, en septiembre próximo.

En entrevista para El Sol de Tlaxcala, el presidente electo reafirmó su compromiso con la sociedad que gobernará por tres años, para fortalecer los rubros que más preocupan en la comuna.

En Contla se presenta mucha delincuencia; me comprometí que iba a equipar a Seguridad Pública con nuevas unidades y no me voy a rajar, aseveró Roldán Xolocotzi, quien ganó las pasadas elecciones con la bandera de Morena.

Además, señaló que los próximos funcionarios públicos no contarán con unidades oficiales a su servicio, “no es posible que en la policía falten unidades, mientras que los funcionarios traigan un vehículo… así que las unidades serán de asistencia a la gente y no a una sola persona.

A decir del alcalde electo, Contla de Juan Cuamatzi presenta retraso de 18 a 22 años, según un análisis que proyectará en el arranque de su gobierno, “somos de los 10 municipios más grandes de todo el estado, uno de lo que más recursos recibe y yo quiero ver a mi Contla avanzado”, puntualizó.

Informó que a dos meses de asumir la presidencia municipal, ya trabaja en proyectos que deberán de ser ejecutados inmediatamente al recibir la administración, “si un presidente municipal espera hasta el primer día de su gobierno y comienza a proyectar, está perdido”.

Indicó que la austeridad comenzará desde la toma de protesta, donde la ceremonia que termina en festejo se debe realizar sin dañar las finanzas municipales, “eso se va a acabar, si un presidente quiere hacer fiesta porque ganó, lo tiene que pagar con su bolsillo, porque esos recursos se pueden emplear en obra pública”, expresó.

La gestión e ingeniería financiera serán sus prioridades para atraer recursos al municipio y que las finanzas sean transparentes y veraces a la población.

Roldán implementará las faenas comunitarias con la participación de personal de la presidencia municipal y de la ciudadanía, para construir banquetas y guarniciones, entre otras acciones.

