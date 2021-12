Inaugura Laura Lozano una primaria rehabilitada en Benito Juárez

La alcaldesa de Benito Juárez, Laura Yamili Flores Lozano, inauguró la primaria Ignacio Zaragoza, cuya inversión fue de 134 mil pesos. Las nuevas instalaciones beneficiarán a miles de niños de ese lugar.

El pasado lunes, la munícipe acompañada de la supervisora de zona escolar 52, Guadalupe Eugenia Sánchez Hernández y de un representante del secretario de educación, llevó a cabo el corte de listón inaugural de la nueva institución, cuya clave escolar es 29DPR0354C.

Foto: Cortesía | Municipio de Benito Juárez

La institución se encontraba inhabilitada desde hace siete años, pero la presidenta perredista determinó rehabilitarla, una vez que el director Nicandro Lemus Maravilla lo solicitó, pues los alumnos del turno vespertino recibían clases en hacinamiento.

Anteriormente las escuelas Manuel Altamirano del turno matutino y la Ignacio Zaragoza del turno vespertino compartían las instalaciones a pesar de que tenían distintas necesidades escolares.

Entre las acciones que recibió el nuevo plantel educativo se encuentran, la colocación y fabricación de 15 protecciones para ventanales en aulas, con un costo de 71 mil 180 pesos; cambio de cristales por un monto de 11 mil 600 pesos; reparación y fabricación de acceso en malla ciclónica por ocho mil.

Flores Lozano inauguró la primaria Ignacio Zaragoza rehabilitada.

Además de la fabricación de banquetas en acceso principal cuyo costo fue de 10 mil pesos; el retoque de pintura en diversas áreas por mil 400 pesos; la compra de refacciones para la colocación de bombas de agua, con un costo de dos mil 400 pesos.

Amen de la colocación de accesorios en baños de hombre y mujeres por una cantidad de mil 500 pesos y la reparación de fugas de agua, así como la compra de accesorios y consumibles para la limpieza general, por un total de 24 mil pesos.

La alcaldesa dijo que me llena de alegría poder ver a los niños y niñas tomar posesión de sus aulas; saber que en ese nuevo espacio podrán formar un camino lleno de aprendizaje y nuevas aventuras. No me queda más que decirles: ¡Bienvenidas y bienvenidos a su escuela!

UBICACIÓN

La nueva escuela primaria quedó ubicada en la Calle Republica de Cuba, Colonia Ampliación Progreso.





