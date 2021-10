Con vaquita solventan gastos en Benito Juárez

Con créditos contratados con empresarios locales y con una “vaquita”, la administración de Benito Juárez ha solventado los gastos propios de un municipio, aseguró la alcaldesa Laura Yamili Flores Lozano.

Municipios Aprueba descuentos el Cabildo de Apizaco

En entrevista, recordó que el nuevo ayuntamiento compartió el año fiscal con la administración anterior, por lo que dejaron un presupuesto establecido para lo que resta del año, pero con las arcas vacías.

Municipios Afecta desborde de río y lluvia a familias de Atltzayanca

Llegó el recibo de luz del pozo de agua potable de Benito Juárez, por un monto de 110 mil pesos, 11 mil pesos de luz por el bombeo de agua en Álvaro Obregón y 45 mil pesos de alumbrado público, todo ya fue solventado con la vaquita entre el tesorero, el síndico y yo como presidenta municipal, tuvimos que vaciar nuestras tarjetas, soltó.

Más información: ➡️ En Tlaxcala, no hay detenidas por abortar

De igual forma, comentó que los combustibles los pagaron con un crédito solicitado con una gasolinería de la región, por lo que las patrullas, la ambulancia y los camiones recolectores de basura no han dejado de operar.

Municipios Aprueban Ley de Ingresos de Huamantla, para 2022

La razón por la que asumimos el cargo es porque queremos hacer algo por nuestro municipio y ni modo que le digamos a la ciudadanía no hay dinero… no creo que se le haga chistoso no recibir los servicios, por eso hemos tratado de cumplir en todo, aseguró.

Lee también: ➡️ Pospone el Congreso despenalizar aborto, por segunda ocasión

De hecho, precisó que los apoyos para los servicios funerarios que ofreció la administración anterior los sostienen y para ello recibió apoyo de un empresario dedicado a ese giro, pero con la promesa de que le pagaran una vez que el recurso publico fluya.

Municipios Preserva Nopalucan cultura gastronómica

Recordó que tan solo el camión de la basura gasta en combustible, aproximadamente cuatro mil pesos a la semana, lo mismo la flotilla de patrullas con las que cuenta la comuna y ningún vehículo ha quedado parado.

No te pierdas: ➡️ En 2022 no habrá nuevos impuestos en Tlaxcala, dice Lorena Cuéllar

Resaltó que las necesidades de un municipio son básicas y su compromiso es resolverlas de cualquier forma, pues la ciudadanía espera un cambio y como la primera alcaldesa de esa comuna espera ofrecerlo.

No dejes de leer: ➡️ Servicio del Corralón Oficial del Estado será gratis: Lorena Cuéllar

Continúa leyendo:

Municipios Lluvias no han afectado cempasúchil de Tepeyanco

Municipios Reprueban a la Capital en transparencia