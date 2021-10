En Tlaxcala, no hay detenidas por abortar

En Tlaxcala no existen casos de mujeres presas por sufrir un aborto, pero sí existen dos denuncias contra féminas que sufrieron una interrupción del embarazo por cuestiones físicas o de salud, quienes no fueron procesadas y no existe una carpeta de investigación, reveló Rosario Texis Zúñiga, directora estatal de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos.

Aseveró que dichos casos fueron detectados este 2021, quienes vivieron una situación de riesgo y llegaron a los hospitales porque sufrieron una hemorragia u otra situación que complicó su salud.

Mencionó que no existen casos de criminalización legal, pero sí señalamientos sociales de personas que no toman en serio el tema del aborto, de ahí que es necesario trabajar para eliminar estigmas y tabúes.

Destacó la importancia de contar con servicios amigables e integrales de salud para garantizar el derecho fundamental a decidir mediante un aborto legal y seguro.

Además, reveló que han detectado clínicas privadas que cobran gastos excesivos en una interrupción del embarazo, aun cuando el Estado debe garantizar este derecho a las mujeres y debería ser a un bajo costo y sin inconvenientes.

Incluso, brindar una interrupción segura implicará un gasto menor al estado por atender estas problemáticas a tiempo y no en una situación grave que implica complicaciones a la salud física y mental.

