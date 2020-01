Julio César Hernández no se descarta como candidato para 2021

El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, no descartó buscar una postulación en el proceso electoral de 2021, aunque sostuvo que por el momento estará centrado en dar su mejor esfuerzo como gobernante.

Al concluir su informe de gobierno y tras el espaldarazo que le dio el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, el alcalde agradeció que un personaje de la política nacional lo haya acompañado y lo respaldara.

“Es un aliciente para salir adelante”, expresó Hernández Mejía, pero a pregunta expresa sobre si desea contender para diputado federal o gobernador, dijo que “por el momento lo más importante es entregar buenas cuentas en Apizaco”.

-¿Hay aspiraciones de Julio César Hernández para las elecciones de 2021?

-“Todo el que respira aspira, sin embargo hoy tengo una encomienda como orgulloso apizaquense”

-¿Le gustaría ser candidato a diputado federal o gobernador?

-“A quién no le gustaría ocupar otro cargo público pero en este momento me centro en trabajar para ser un buen presidente de Apizaco en la historia… no me descarto, pero tampoco me sumo”.

Por su parte, Marko Cortés manifestó que si bien aún falta mucho para la contienda electoral, el PAN elegirá a los mejores perfiles y el “buen trabajo” que ha hecho Julio César Hernández “le da un punto a favor”.

“Sin lugar a dudas Julio (Hernández Mejía) puede ser un actor para el proceso electoral 2021, pero hoy debe estar concentrado en seguir dando resultados en beneficio de la gente que gobierna”.

