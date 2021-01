Limitan actividad en alcaldía de Quilehtla

Por el fallecimiento del secretario del ayuntamiento, Federico Pérez Flores, y el positivo que arrojó el alcalde Óscar Pérez Rojas, la comuna de Santa Cruz Quilehtla labora con el 20 % de su plantilla de 71 trabajadores.

Local Continúa operativo para suspender reuniones y comercios por incumplir medidas sanitarias

De hecho, el propio presidente municipal informó que se encuentra aislado en su domicilio en etapa de recuperación tras contagiarse de la Covid-19.

Lamentó la pérdida del secretario general de la alcaldía, quien tenía diabetes a sus 53 años de edad y fue el cuatro de enero cuando presentó molestias respiratorias, por lo que dejó de asistir justificadamente a sus funciones y fue dos semanas después cuando fue vencido por la cepa del SARS- Cov-2.

Me he aislado en casa desde el ocho de enero cuando me confirmó el médico que me atiende, que había dado positivo, son ya dos semanas en las que me mantengo en etapa de recuperación, sostuvo Pérez Rojas.

Local Vacunación no considera a clérigos; Diócesis de Tlaxcala mantiene medidas

Añadió que presentó síntomas de tos y dolor de cuerpo además de que sufrió una baja de oxigenación, la que ha superado para estar estable en espera de pasar el problema de salud.

Informó que no tiene reportes de personal afectado por la Covid-19, pero la mayoría no está en actividad, solo las áreas de Seguridad Pública y Servicios Municipales mantienen su labor sin limitantes.

Gobierno de Tlaxcala, interesado en adquirir vacunas



Aquí la nota ➡https://t.co/OophNjZUOA#Vacunas pic.twitter.com/n8dYkZNRpH — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 23, 2021

Te puede interesar:

Municipios En la Capital, labora 56 % de los pobladores

Local Caen 95 % ingresos de fotógrafos de sociales en Tlaxcala