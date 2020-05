Mantiene Panzacola su dinámica social

Panzacola, comunidad limítrofe con la ciudad de Puebla, mantiene una alta movilidad social por la actividad comercial y su conducción a diferentes municipios del sur del estado y capital poblana.

Los riesgos de contagio no parecen importar a las miles de personas que cotidianamente transitan por esta población.

En un recorrido por la zona, en el centro de Panzacola es observable un semáforo que direcciona a Tenancingo; a Puebla por periférico y carretera federal Tlaxcala-Puebla con sentido a la Capu y viceversa, rumbo a la capital de esta entidad con paso por Papalotla, Xicohtzinco, Zacatelco y Tepeyanco.

La apertura comercial, de más de 200 establecimientos, no se ha visto interrumpida a pesar de las indicaciones de las instancias de salud a nivel federal, estatal y municipal de no laborar los negocios no esenciales.

En esta comunidad, la actividad del autotransporte forma parte de un sector dinámico con cientos de unidades vehiculares.

Los negocios de comida tanto de tamales como de quesadillas y rápida es otra constante.

Algunos establecimientos cerrados, en un menor número, tienen colocadas leyendas donde piden quedarse en casa; reflexionar y hacer conciencia de que la familia y los hijos son lo más importante en esta emergencia sanitaria.

