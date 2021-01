No descartan colusión en el robo a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Apizaco

Un estimado de 300 mil pesos es el monto que ladrones obtuvieron al asaltar las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Apizaco (Capama), delito que ya es investigado y en el que no se descarta colusión por parte del personal.

Policiaca Atracan sujetos desconocidos las oficinas de Capama

El atraco se suscitó minutos antes de las 19:00 horas del pasado martes, cuando dos sujetos de identidad hasta hoy desconocida arribaron a las oficinas del organismo autónomo, sobre la calle Ignacio Zaragoza, y al ingresar por la fuerza sometieron a cuatro empleados, uno operativo y tres administrativos.

Exhortan a devolver tanques de oxígeno



Los detalles en ➡ https://t.co/cVyCAy9Wgo#Oxígeno #Covid19 pic.twitter.com/VanxEKHMiw — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 26, 2021

Y aunque lo ocurrido fue reportado de inmediato, una vez que los ladrones emprendieron la huida, elementos policiacos no lograron dar con su paradero.

Municipios Alista alcalde de Apizaco informe de gobierno

El cuantioso robo ya fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), cuyo personal ya abrió varias líneas de investigación y no se descarta que hubo colusión por parte de personal de la Capama.

En entrevista, el director de la Capama, Carlos Quiroz Durán, indicó que los videos captados por las cámaras de vigilancia fueron entregados a personal de la Policía de Investigación para las indagatorias correspondientes.

Refirió que el “bombero” que estaba de guardia y fue el responsable de abrir la puerta, así como los tres empleados administrativos que en ese momento se encontraban haciendo el corte de caja, presentarán su respectiva declaración y, en caso de comprobarse inconsistencias o colusión, no serán solapados.

Mundo supera los 100 millones de casos #Covid-19 | La barrera de los 50 millones se alcanzó el pasado 8 de noviembre



Infórmate ➡ https://t.co/UTWKKlDcch#Mundo #Salud pic.twitter.com/FCn6Vjbyvu — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 27, 2021

Local Mantienen atención a migrantes, en el albergue La Sagrada Familia

Me avisaron alrededor de las siete de la noche del robo y al trasladarme me di cuenta de la presencia de policías municipales, estatales y de investigación… lo que me informa el personal es que entraron dos sujetos y se fueron directo contra el dinero, además de quitarles sus celulares y algunos objetos personales, expresó.

Se deberá cumplir con la #paridad de género, para formar comunas, en #Tlaxcala



Mantente informado ➡ https://t.co/8ryRjfjZ6a#Elecciones2021 @ITETLAX pic.twitter.com/bBP5rarBA0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 27, 2021

Explicó que aunque las oficinas son cerradas a las 17:00 horas, el personal del área financiera y jurídica se queda a hacer el corte de caja, por ello estaban hasta las 19:00 horas, además de que el elemento de seguridad pública que cuida las oficinas, se retiró una vez que se dejó de atender a los usuarios.

Municipios Destinan 100 lotes gratis a fallecidos por Covid-19, en panteón de Apizaco

Pese al robo, la documentación y el sistema de computación no fueron sustraídos o lastimados, por lo que el organismo restableció su operación este 27 de enero de manera rutinaria, de 8:00 a 17:00 horas.

4 empleados se encontraban en las instalaciones del organismo cuando ocurrió el asalto

Pese al robo, la documentación y el sistema de computación no fueron sustraídos o lastimados, por lo que el organismo restableció su operación este 27 de enero de manera rutinaria, de 8:00 a 17:00 horas.

Pese a pandemia, 2020 registró más adopciones



Los detalles en ➡ https:// https://t.co/y0dFgEOZoJ#Adopción pic.twitter.com/xrVaaZwwO0 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) January 26, 2021

Continúa leyendo:

Local Instala Apizaco Despacho Móvil

Municipios Dispersa Apizaco aguinaldo al 100 %