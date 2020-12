Fallece expresidente de Apizaco Alex Ortiz Zamora

Tras pasar algunas semanas hospitalizado, esta mañana el médico de profesión y exalcalde de Apizaco, Alex Ortiz Zamora, perdió la vida en un nosocomio del estado de Hidalgo, a consecuencia de Covid-19.

Quien gobernara Apizaco del 2008 al 2011 era atendido desde el pasado 15 de diciembre en el Hospital General de Pachuca, en el estado de Hidalgo, tras presentar complicaciones en su estado de salud.

Alex Ortiz recibía tratamiento con células madre para el combate al Covid-19, mismo que era investigado y fue aplicado desde el inicio de la pandemia a pacientes del virus, muchos de los cuales se recuperaron satisfactoriamente.

El político se contagió del virus trabajando en la primera línea de atención a pacientes con Covid-19, implementando un novedoso tratamiento con células madre que ayudó a superar el SARs-Cov2 a algunos de sus pacientes.

Hace unos días, a través de un comunicado, quien aspiraba a la diputación federal del Distrito I informó que tras atender a decenas de pacientes contagiados por ese nuevo coronavirus también dio positivo, eso a pesar de tomar todas las medidas preventivas y respetar el protocolo.

No me importó infectarme si salvé varias vidas. Mi familia me apoyó en todo momento y hoy también están infectados, pero conscientes de que esto es así, expresó en ese momento.

A Alex Ortiz le sobreviven esposa y dos hijos.

Con información de Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

