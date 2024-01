“No hay mejor aliado que la ciudadanía”, afirma el alcalde de Contla

Frente a frente, sociedad y gobierno se convierten en aliados para el desarrollo y bienestar de Contla de Juan Cuamatzi, dijo el alcalde de Contla, Eddy Roldán Xolocotzi, durante el primer martes de audiencias públicas del año 2024.

Y es que desde el primer año de su administración, el presidente municipal instituyó un día de la semana para recibir reportes y peticiones de la población.

Ahí, explicó el munícipe, la gente tiene la oportunidad de entablar un canal de comunicación directo con las autoridades, donde se analiza de forma conjunta una solución a cualquier tema referente a la comunidad.

Estas audiencias son todos los martes, excepto que haya algo extraordinario, pero estamos en continua comunicación a través de nuestra página oficial de redes sociales, para programar esta actividad y que la ciudadanía esté enterada, informó Roldán Xolocotzi.

De este modo, las audiencias se constituyeron porque hay veces que la gente me dice que no me encuentra por andar en alguna gestión o trabajo de campo en las comunidades, pero con este tipo de acciones y acercamientos –audiencias públicas-, el contacto es directo, indicó el alcalde.

Normalmente, el programa se desarrolla en el Teatro del Pueblo, pero depende de la situación climática se cambia de sede al salón de cabildo, para resguardar a la población, principalmente a los adultos mayores.

TENDRÁ TECHUMBRE EL CAM

Durante el programa de ayer martes, el presidente municipal informó que el Centro de Atención Múltiple 15 (CAM) tendrá techumbre.

Antes, el munícipe realizó labores de gestión ante la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala (Uset), pero fue ayer nueve de enero cuando personal del CAM acudió a las audiencias públicas, para ver el avance de una añeja petición que administraciones pasadas no tuvieron respuesta.

Les acabamos de dar la noticia de que se va a construir su techumbre, a través de la Uset; no tardamos –en la audiencia- ni 10 minutos y ya tenían respuesta, detalló Eddy Roldán.

Finalmente, el presidente recordó a la población que la seguridad es un trabajo de todos y que no hay mejor aliado que la misma ciudadanía para reportar cualquier situación que ocurra en el municipio.

