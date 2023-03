Otorgan certeza jurídica a pobladores de Calpulalpan

Tuvieron que pasar más de 32 años para que pobladores de Los Cerritos y el Mirador, municipio de Calpulalpan, obtuvieran las escrituras que los acreditan como los legales dueños de sus viviendas.

Municipios Solicita licencia primer regidor de Calpulalpan

Ayer la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) del Gobierno de México, José Alfonso Iracheta Carroll, entregaron de manera simbólica escrituras a 10 de los más de 140 pobladores beneficiados, con lo que accedieron a la legalización de su patrimonio.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En un evento llevado a cabo en conocido salón social de Calpulalpan, la mandataria Lorena Cuéllar Cisneros aplaudió las acciones emprendidas por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través del Insus, pues con ello otorgan certeza jurídica a las personas.

Municipios Eliminan recolección de basura con carretas

Con este evento tan importante nos damos cuenta de que estamos haciendo lo correcto y nos da tanto gusto poder escuchar sus palabras, nos llena de emoción saber que somos una pequeña partecita de todo el apoyo para poder lograr tranquilidad, sobre todo en su bienestar y de un patrimonio que desde hace mucho ustedes esperaban tener, expresó.

Por eso agradeció el respaldo que le han dado tanto el gobierno federal como el municipal, con quienes resaltó que ha hecho un gran equipo para lograr que ese proceso fuera lo más rápido posible, y que después de una larga espera quedó consolidado.

Municipios Reemplazan mandos policiacos en “faros” de Ixtacuixtla y Calpulalpan

Te recomendamos: ➡️ Gana alcalde de Calpulalpan casi lo mismo que AMLO

Y cómo no lo vamos a hacer si amamos profundamente este estado, si nos enorgullece poder representar a los tlaxcaltecas… nunca voy a poder agradecerles, más que con trabajo, trabajo y más trabajo, el que me hayan dado la oportunidad de ser su gobernadora, por eso soy una gobernadora cercana y hoy aquí estoy disfrutando de esa gran alegría que hoy nos demuestran y que me siento parte de ella, expresó.

Además, prometió que así como fueron beneficiados los pobladores de Calpulalpan, continuarán con las labores para que sean miles las escrituras más las que sean entregadas de manera constante en todo el estado.

Municipios Exigen colonos de Calpulalpan conocer proyecto para parque

DESTACA TLAXCALA EN AGILIZAR PROCESOS

No te pierdas: ➡️ Merma fuego 170 hectáreas forestales de Calpulalpan

En su oportunidad, el director general de Insus, destacó que Tlaxcala es el estado en el que más rápido y de mejor forma pueden llevarse a cabo los procesos de escrituración, resultado del trabajo continuo y apoyo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros desde el primer día de su administración.

Añadió que tiene pláticas con autoridades municipales sobre cómo detonar un proceso todavía mayor de regularizaciones y escrituración de las diferentes colonias y comunidades que forman parte de Calpulalpan.

Hoy entregamos poco más de 140 escrituras... hace algunos meses estuvimos en Tlaxco entregando un poco menos, este es el evento más grande que hemos tenido hasta ahora para la entrega de las escrituras y eso me hace sentir muy contento porque cada día estamos avanzando más rápido, expresó.

Municipios Se oponen al derribo de árboles en Calpulalpan

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Añadió que con eso resuelven una deuda que tenían como sociedad y como Estado con las familias que buscan un lugar en donde vivir desde hace 32 años y que por diferentes razones -muchas veces políticas- no se había logrado concluir. “El mensaje que les quiero dejar es que hay un alineamiento entre los tres ámbitos de gobierno, la voluntad está puesta, el secretario me dio la encomienda de avanzar lo más rápido posible para la escrituración y la entrega de estas escrituras y aquí estamos justamente”, indicó.

Añadió que en lo que va de la actual administración federal han entregado casi 50 mil escrituras en todo el país y aunque eso representa un esfuerzo muy importante, aclaró todavía faltan muchas escrituras, una tarea gigantesca.

Evidentemente no es algo que se puede resolver en un administración pero por eso estamos trabajando, para sentar las bases, para que este esfuerzo se mantenga y para generar una oferta de suelo lotes en donde las familias puedan llegar y tener su pie de casa y sus servicios, añadió.

Municipios Proponen a Calpulalpan como capital por un día

Lee más: ➡️ Capacita la Sefoa a servidores públicos de Calpulalpan

PODRÁN ACCEDER A PROGRAMAS

Por su lado Carlos Luna Vázquez, delegado en Tlaxcala de los Programas para el Bienestar, aseveró que se trata de un día emotivo porque culmina el trabajo y las acciones emprendidas hace 32 años para legalizar su patrimonio, en favor de más de 140 ciudadanos.

“Ustedes hoy ya ven reflejado ese sueño que a lo mejor los tenía inquietos, no los tenía con esa certeza jurídica de que ya esta propiedad es de ustedes y que también ya podrán acceder a los diferentes apoyos que tiene el Gobierno de México, el del Estado y desde luego, el municipal, porque siempre piden un documento que acredite que eres el dueño”, indicó.

Entérate: ➡️ Erradicar "tortuguismo" en juzgados de Calpulalpan, solicitan abogados

AGRADECEN APOYO

Municipios Carecen de agua potable en La Venta, Calpulalpan

A nombre de los beneficiarios, la señora Bertha Cisneros contó que durante mucho tiempo lucharon por lograr la certeza jurídica de su patrimonio en el que han visto crecer a muchas generaciones de Calpulalpan.

Tocamos varias puertas y varias autoridades nos escucharon, pero no había sido solucionado y después de 32 años hoy cumplimos ese anhelado sueño de tener las escrituras en nuestras manos, añadió.

Te puede interesar: ➡️ Regidora de Calpulalpan no desistirá de laudo de su esposo, "es para mi menor hija", sostiene

Afirmó que ahora tienen garantizada la tranquilidad y el bienestar de sus hijos e hijas, quienes tendrán un patrimonio familiar que implica muchos años de desvelos y de largas jornadas de trabajo.

La gobernadora de Tlaxcala prometió que así como fueron beneficiados los pobladores de Calpulalpan, continuarán con las labores para que sean miles las escrituras entregadas de manera constante en todo el estado.