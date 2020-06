Piden tianguistas de Apizaco retirar a ambulantes

Comerciantes de Apizaco que desde hace casi 75 días dejaron de ofrecer sus servicios en los tianguis de los días miércoles y domingo, solicitaron al alcalde Julio César Hernández Mejía retirar de igual forma de la vía pública de manera temporal a vendedores ambulantes.

Su argumento es que la gran mayoría de ellos no ofrecen servicios catalogados como esenciales por las autoridades estatales y federales, ante la pandemia mundial que mantiene a los tlaxcaltecas en aislamiento desde la segunda semana de marzo.

Encabezados por Mario López, los inconformes revelaron que desde el pasado 15 de marzo no se instalan y han sido disciplinados con las autoridades; sin embargo, los ambulantes no han dejado de laborar, salvo el fin de semana del 9 y 10 de mayo pasados.

“Los ambulantes sí tienen permiso y esa es la inconformidad de los tianguistas,

aunque tienen permiso y credencial para trabajar, no venden productos esenciales, muchos ofrecen ropa, cómo es posible que el presidente sí permita a ellos trabajar y no nos apoye a nosotros”, expresó el líder de comerciantes.

Agregó que los ambulantes pagan entre 350 y 800 pesos mensuales para poder vender en las calles y “estamos hablando de más de dos mil ambulantes, es casi un millón de pesos y tal vez por eso no los quitan, prefieren tener esa entrada a los tianguistas que no dejan nada”.

Los tianguistas que al momento se han visto afectados al no instalarse en los tianguis del miércoles y domingo son alrededor de 700, pero con sus trabajadores la cifra de las personas afectadas podría elevarse a más de 2 mil 500, si se toma en cuenta un promedio de tres empleados por negocio.

“Hemos sido conscientes y le hemos pedido al presidente trabajar reduciendo los puestos, usar cubrebocas, caretas, guantes de latex y gel, pero no tenemos respuesta y el presidente lamentablemente no nos atiende, solo nos pide hablar con el Secretario del Ayuntamiento y hasta hoy no tenemos respuesta”, agregó Mario López.

Su petición está basada a que Tlaxcala vive momentos críticos por el alto número de casos positivos y decesos por Covid-19, aunado a que Apizaco es el segundo municipio con mayores contagios, después de la capital tlaxcalteca.





700 tianguistas se han visto afectados al no instalarse en los tianguis del miércoles y domingo.





El 15 de marzo fue el último día en que los tianguistas con venta de ropa se instalaron en los mercados de los días miércoles y domingo de Apizaco.





