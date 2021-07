Policías de Tzompantepec, paran labores para exigir finiquito

Con un paro laboran de casi tres horas y a menos de dos meses de concluir la administración 2017-2021, policías municipales de Tzompantepec pidieron a la presidenta municipal, Diana Laura Montiel Moreno, el pago de su liquidación.

Además, durante la misma protesta exigieron que la corporación sea dotada de n uevos uniformes, equipos tácticos, radios de comunicación y patrullas, entre otras cosas.

A esta demanda se sumaron trabajadores de la Dirección de Servicios Municipales, luego de darse a conocer la información de que el actual gobierno municipal no liquidaría conforme a los derechos establecidos en la ley.

En entrevista, los oficiales manifestaron que para ejercer su trabajo tuvieron que comprar su propio uniforme, pero además, usan sus teléfonos celulares para comunicarse y solo atienen las emergencias con tres patrullas en todo el municipio.

Tras el paro laboral, la alcaldesa Diana Laura Montiel Moreno atendió a los inconformes, dando como plazo hasta el próximo día lunes para conocer el método de pago y monto para las áreas de Seguridad Pública y Servicios Municipales.

Por su parte, trabajadores de estas dos direcciones del ayuntamiento de Tzompantepec, afirmaron que estarán atentos ante la respuesta que surja, de lo contario, amagaron con iniciar demandas laborales, que puedan heredar laudos a la próxima administración.

No nos han despedido, pero estamos preocupados por el cambio de administración; , hay trabajadores que iniciamos desde el 2017 y no se nos hace justo no nos liquiden, dijeron molestos.

