Protege Chiautempan a los comerciantes

Con el objetivo de prevenir asaltos y otro delitos a los comercios de Chiautempan, la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal desplegó la estrategia policial denominada “negocio seguro”.

El operativo está basado en recorridos estratégicos de seguridad y vigilancia por los lugares comerciales de la ciudad lanera, reforzando los sitios con una mayor afluencia de personas.

Al respecto, el titular de dicha corporación, Jesús Herrera Moreno, destacó que impulsan diversas acciones operativas para prevenir este delito, donde además resaltó que el apoyo del comerciante es importante.

Dan consejos de seguridad

En este sentido, recomendó a los locatarios atender medidas preventivas como: no dejar solo al personal que atiende su negocio, realizar cortes de caja en distintos horarios, no manejar grandes cantidades de efectivo y no crear rutinas al cierre del negocio.

Asimismo, Herrera Moreno señaló que el robo a comercio es un delito que atenta con el patrimonio de las familias, de ahí que afirmó van a realizar más acciones de vigilancia para erradicarlo.

Explicó que todos los días, durante el cierre de los negocios, sostienen rondines de vigilancia en inmediaciones de las principales calles del centro, lugar donde se establece el mayor número de actividades comerciales.

A la par, la Coordinación de Proximidad y Prevención del Delito fomenta pláticas con los comerciantes para estrechar una mejor comunicación y atención a posibles llamados de emergencia.

