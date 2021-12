Reactiva economía la Feria del Taco de San Vicente Xiloxochitla, Nativitas

Miles de personas se arremolinaron este domingo en la explanada principal de San Vicente Xiloxochitla, en Nativitas, para degustar los tradicionales tacos de canasta acompañados de su infaltable salsa de tomate.

Municipios Preparan unos 36 mil tacos de canasta en San Vicente Xiloxochitla, Nativitas

En punto de las 16:00 horas los cohetes anunciaron la culminación de la misa, en memoria de los taqueros que perdieron la vida en 2020 a causa del Covid, dando paso a la fiesta religiosa, artesanal y social.

Los taqueros participaron en una pocesión y agradecieron a Dios por mantenerse con salud y empleo / Tomás Baños | El Sol de Tlaxcala

El popular alimento -preferido por muchos por su accesible costo y singular sabor- fue obsequiado a miles de personas que arribaron de diferentes partes de la entidad tlaxcalteca y de estados circunvecinos.

Los asistentes arribaron pasado el mediodía de este 5 de diciembre y esperaron por horas para degustarlos en la tradicional Feria del Taco.

En la edición XVII de la feria, unas 300 familias prepararon más de 70 mil tacos, permitiéndole a esta comunidad ser atractivo nacional por imponer un récord.

Los de frijol, papa con chorizo y chicharrón se consumieron 'como pan caliente'. Desde las cinco de la mañana y hasta las 17:00 horas, cinco establecimientos de tortillerías apenas y se dieron abasto para cumplir con los encargos de los taqueros que consistió en unos mil kilos de tortilla.

Después de participar en la procesión con las imágenes de San Vicente, San Francisco y el Niño del Cerrito, los vendedores agradecieron a Dios porque los ha mantenido con salud y empleo. Durante la homilía, el sacerdote recordó a los taqueros que perdieron la vida en meses pasados al salir a trabajar y contagiarse del SARS-CoV-2.

Por esta razón, la Feria del Taco se suspendió el año pasado y fue diferente a la de 2019, cuando la mayoría obsequió el alimento. Ahora, unos 30 taqueros siguieron la tradición como buenos anfitriones, pero otros más optaron por reactivar su economía lacerada por la enfermedad viral y vendieron las órdenes.

Tenemos que trabajar para mantener a nuestros hijos, todo está muy caro, la cebolla y el tomate alcanza hasta los 40 pesos el kilogramo, ya se acabaron los de canasta, pero tenemos de guisado, expresó afligido Alejandro Corriente, quien de lunes a sábado vende en la ruta a Nativitas-Tetlatlahuca.

Edilberto Hernández, presidente del Patronato de la Feria, dijo que se cumplen 71 años de que Marcial Olvera y Margarito Corriente, originarios de San Vicente, comenzaron a vender tacos en la Ciudad de México.

Luego, con el paso de los años, una vez que otras familias observaron que les iba bien económicamente, decidieron emprender este negocio. Ahora, un 80 % de la población se dedica a la venta de tacos, otros producen cilantro, chiles, cebolla, tomate verde y los artesanos de Santa Apolonia Teacalco elaboran las canastas de raíz de árbol.

Este domingo las familias de la Ciudad de México regresaron a su lugar de origen para ofrecer tacos en sus casas y en la plaza principal, algunos iniciaron desde las cuatro de la tarde y otros concluyeron hasta las ocho de la noche, dando paso al baile popular.

Lamentablemente fallecieron alrededor de 30 compañeros que no resistieron al Coronavirus, esta procesión es en su recuerdo, no pudimos despedirnos de ellos y ahora lo hacemos con sus familias, resaltó Edilberto Hernández.

Expuso que la Feria del Taco la organizan con la cooperación de uno 300 jefes de familia de San Vicente Xiloxochitla.

Habrá pirotecnia, juegos mecánicos, antojitos mexicanos y baile, nos han visitado unas cuatro mil personas, dejan su dinero y todos ganamos, hasta el artesano que teje las canastas, puntualizó.

DON PANCHO TIENE 38 AÑOS DE TAQUERO

De los 71 años que tiene don Francisco González, 38 los ha dedicado a vender tacos en diferentes municipios de Tlaxcala para dar estudios a sus hijos y esposa. Desde muy temprano, prepara los guisos y las salsas para salir de su casa antes de las ocho de la mañana y tomar la ruta hacia el municipio de Panotla.

No importa que haga frío o calor, don Pancho se identifica porque lleva la canasta envuelta en papel de estraza y plástico de color azul junto a un envase con la salsa, todo sobre el portabulto de una bicicleta.

Ya pasamos lo más difícil, aquí hubo muchos muertos, durante la pandemia solo me enfermé de gripe, pero hubo compañeros que ya no viven para contarlo, yo estoy vacunado contra la influenza y contra Covid-19, ya no uso cubrebocas, lo que tenga que pasar, pasará,dijo.

5 tortillerías elaboraron más de 70 mil piezas para los tacos preparados en sábado y domingo.

15 pesos cuesta la orden de tacos de canasta, precio que fue elevado este mes, su valor era de 12 pesos.

En San Vicente Xiloxochitla, Nativitas, unos 30 vendedores de tacos de canasta fallecieron por Covid-19 entre 2020 y 2021.

Con información de Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

