Rechaza acusaciones exdirector de Protección Civil de Cuaxomulco

El ahora exdirector de Protección Civil de Cuaxomulco, Azael Pérez Quiris, rechazó acusaciones en su contra y aclaró que no amenazó a dos mujeres durante la celebración del domingo de carnaval en el municipio.

Y es que al ser evidenciado en redes sociales, explicó que en ningún momento usó un arma blanca para amagar a dos personas. Eso sí, señaló que actuó en defensa propia por provocaciones de una familia.

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, dijo que aceptó fuera destituido por el alcalde Miguel Ángel Neria Carreño, sin embargo, mencionó que para él es importante decir la verdad y limpiar su imagen de malos comentarios.

Por ello, precisó que en el escándalo registrado el pasado domingo, durante el remate de carnaval, solo actuó en defensa propia, pues todo inició por el también exdirector de Cultura y Deporte, Oscar Cervantes Pérez, quien fue removido el pasado martes.

“Todo inicio el sábado en un partido de futbol (…) el ahora excoordinador de Cultura y Deporte me insultó en estado de ebriedad, pero me mantuve al margen. Al día siguiente siguió con sus insultos porque me vestí de mujer”, expresó Azael Pérez.

Recordó que en la plaza cívica también recibió amenazas y fue objeto de ofensas por su vestuario. Fue ahí que decidió actuar en defensa propia, pero sin agredir ni amenazar.

En ningún momento intenté agredir a Oscar Cervantes, solo tenía mis castañuelas en la mano (…) él solo se escudó de su madre y hermana, pero solo me defendí. Los videos en redes sociales están manipulados”, manifestó.













