Dinosaurios, atractivo familiar en Cuaxomulco

Los dinosaurios son magia y encanto para chicos y grandes. Emocionan corazones y pensamientos y su sola imagen permite la reflexión sobre su existencia y extinción.

Hace millones de años dominaron la tierra, pero ahora, sin su presencia viva siguen provocando admiración y respeto por la Naturaleza.

Las personas los imaginan en acción, por la supervivencia que no lograron, no por la mano del hombre, que en ese tiempo no existía, sino por un meteorito que, de acuerdo con los estudios, acabó con su existencia. Era su destino.

Ni los antropólogos saben exactamente cómo eran en realidad. Los imaginan a partir del estudio de los huesos que, de ellos, han hallado en todas partes del mundo.

En Tlaxcala no hay vestigios de dinosaurios. Solo del gran mamut que cruzó el gran glaciar, que hoy son barrancas de Texoloc, Altzayanca y derredores. Muchos ahí quedaron atascados entre el lodo y la nieve.

Hombre y dinosaurio, ¿podrían haber coexistido? El gran dilema.

Pero en Cuaxomulco y, aunque no son "animatronics", decenas de familias, sobre todo niños y niñas, hallan en esculturas un momento de gran diversión.

De lunes a domingo, cientos de familias acuden al ahora llamado "Parque de los Dinosaurios", situado en la Sección Primera de la comuna.

Algunos se asombran, otros van por distracción o curiosidad, lo cierto es que pasan un día agradable en familia, un aspecto resulta positivo en tiempos de la pandemia por Covid-19.

Los trabajos en la zona continúan a cargo del ayuntamiento de Cuaxomulco, con la finalidad de ofrecer un espacio óptimo para las familias que acuden a visitar el lugar. | Fabiola Vázquez

A casi un mes desde que El Sol de Tlaxcala lo dio a conocer, han asistido incontables familias al micro parque jurásico. Los más atrevidos no se conforman con ver a los dinosaurios y optan por caminar en la zona arbolada del Cuatlapanga para prolongar su estancia.

El furor ocasionado superó la expectativa. Los visitantes provienen de diversos puntos de la entidad, pero también de otros estados. Algunos en vehículos particulares, otros en transporte público y, los más cercanos, prefieren caminar, ejercitar las piernas.

La atracción tendrá mejoras, eso se aprecia en la zona. Los trabajos continúan, los albañiles redoblan esfuerzos para colocar las piedras que delimitan la zona, pero manteniendo el estilo rústico como el de aquella era, donde los dinosaurios poblaban la tierra.

Foto: Fabiola Vázquez

Sin contar con tecnología de última generación o sofisticado equipo de sonido, el parque sigue atrayendo a visitantes. Las mejoras son necesarias, eso lo saben autoridades municipales para que no se pierda el “encanto” de la zona.

En próximos días, habrá un Pterodáctilo “volando”. La figura de esta especie voladora será colocada en lo alto de dos muros de concreto para asemejar su hábitat natural. Otra novedad, según los lugareños, es que colocarán un arco para dar la bienvenida al Parque de los Dinosaurios.

Alejada de la zona habitada, el área sigue ganando adeptos que disfrutan de las efigies, pero también de los juegos infantiles colocados a unos metros de distancia. Para los creyentes católicos, también pueden admirar una cruz monumental y pasar a la iglesia de la Virgen de Guadalupe.

Foto: Fabiola Vázquez

Faltan cosas, dicen los visitantes. Un padre de familia sugirió colocar placas informativas de cada especie. Otra persona pidió señalética en la ruta para evitar desviarse del camino.

DETONA COMERCIO

Variados alimentos para saciar el antojo del más exigente son comercializados en las faltas del Cuatlapanga. Desde un vaso de tepache, agua de coco o pepino para saciar la sed, hasta tacos, quesadillas, memelitas y tlacoyos para calmar el hambre es posible encontrar en el lugar.

También pueden comprar cocteles de fruta, para quienes prefieren “botanear” hay frituras, chicharrones preparados, pizza, paletas de hielo y helados. Excepto bebidas alcohólicas.

Los dueños de predios cercanos también se han beneficiado, pues optaron por habilitar su propiedad como estacionamiento con accesibles tarifas, entre 15 y 20 pesos por tiempo ilimitado.

Cada día son más los comerciantes instalados en la Calzada Guadalupe, pues sus ventas son de lunes a domingo y no solo fines de semana o días festivos.

Por ello, confían en que la atracción siga vigente por mucho tiempo, y se vea reflejado en sus ingresos.

CÓMO LLEGAR

El Parque de los Dinosaurios se ubica en la Calzada Guadalupe, en la Sección Primera de Cuaxomulco, sobre un predio que pertenece a la escuela primaria Ignacio Zaragoza, pero los trabajos y la colocación de las figuras fueron a cargo del Ayuntamiento para fomentar el turismo y la economía local.

Al ser un recorrido corto, los visitantes pueden destinar dos horas para acudir al lugar, pero si quieren realizar más actividades, como un día de campo, consumir con los comerciantes, acudir a los juegos infantiles y caminar por la zona arbolada, el tiempo para convivir se prolongará.

La ruta para los interesados que acudan de Tlaxcala tomará un promedio de 40 minutos, podrán trasladarse por la carretera Tlaxcala-Huiloac y tomar la desviación a la altura del seminario para incorporarse a la carretera Apizaco-Huamantla hasta la carretera a Tzompantepec.

Hace unas semanas fue habilitada un área con juegos infantiles como parte de la atracción del Parque de los Dinosaurios en Cuaxomulco. | Fabiola Vázquez

En el trayecto recorrerán la calle 16 de Septiembre de San Andrés Ahuashuatepec, tomar la avenida con dirección a Cuaxomulco, pasar por las calles San Antonio y Guadalupe hasta arribar al Parque de los Dinosaurios.

Desde Apizaco es menor la distancia. El tiempo promedio para arribar a la zona natural será de 25 minutos, aproximadamente, por el entronque Apizaco-Huamantla, pasar frente al corralón estatal de Ahuashuatepec e incorporarse a la calle 16 de Septiembre con dirección a Cuaxolmulco.

Además, en la ciudad rielera existen unidades del transporte público que tienen su ruta hasta el Parque de los Dinosaurios.

RELAJAN MEDIDAS SANITARIAS

Un problema reciente registrado durante el color verde en el semáforo epidemiológico es que las personas han relajado las medidas sanitarias. El Parque de los Dinosaurios es un lugar abierto situado en medio de la Naturaleza, pero aglomera a una gran cantidad de personas, principalmente los fines de semana.

No hay filtros sanitarios, ni dotación de gel. Cada quien es responsable de su cuidado, de seguir los lineamientos, pues el riesgo de contagio de Covid-19 es latente.

El uso de cubrebocas quedó atrás para muchos visitantes, son pocos los que mantienen esta medida de cuidado. La sana distancia, otro recurso olvidado en la visita.

RECOMENDACIONES

Como en todo lugar, hay reglas para mantener la armonía y cuidado. Al asistir a ver a los dinosaurios se recomienda no tirar basura y no subirse a las figuras para evitar dañarlas. Además, la ropa y zapatos cómodos son indispensables.

6 dinosaurios son la atracción en Cuaxomulco, el Brachiosaurus es el más alto con aproximadamente cinco metros, pero el que más llama la atención es la efigie que se asemeja al Tyrannosaurus Rex.

SIN COSTO

Los visitantes al Parque de los Dinosaurios no pagan entrada, el acceso es libre para admirar las figuras.

DATO:

Los trabajos de mejoramiento en el Parque de los Dinosaurios continúan, se prevé un arco de bienvenida y colocar la figura del Pterodáctilo en una zona alta debido a ser una especie voladora.

