Rinde protesta juez municipal de Cuaxomulco

En sesión ordinaria de Pleno, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado (TSJ-CJE) tomó protesta a la persona que cumplió con los requisitos para el cargo de juez municipal.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, artículos 154 y 155 de la Ley Municipal del Estado, y 2Bis Fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Tlaxcala.

El abogado que cumplió con los requisitos establecidos en la norma, fue un integrante del Ayuntamiento de Cuaxomulco. Se trata de Jonathan Montiel Nophal.

De esta manera, ya son 27 los jueces municipales que cumplieron con los requisitos de Ley y rindieron protesta ante el Pleno del TSJ.

Los requisitos que marca la norma para recibir el nombramiento, consisten en presentar título y cédula profesional, así como la copia certificada del acta de Cabildo, en la que fueron designados como juez municipal. Además, Carta de No Antecedentes Penales, de No Recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de No Inhabilitado, así como constancia de radicación y acta de nacimiento.





