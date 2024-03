Recordarán a víctimas de Jesús Tepactepec, a 11 años de explosión de cohetes

A 11 años de distancia, creyentes católicos de la comunidad de Jesús Tepactepec, en Nativitas, recordarán y harán oración por las víctimas de la explosión de cohetes ocurrida en 2013.

Municipios En 14 años, 29 fallecidos por explosiones de pirotecnia en Tlaxcala; hoy es Día del Cohetero

El próximo 15 de marzo, a las 12:00 horas, está contemplada una misa en memoria de quienes perdieron la vida en la tragedia más impactante de la comunidad. Está prevista que la celebración religiosa sea encabezada por el obispo de Tlaxcala Julio César Salcedo Aquino.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

Hace 11 años, a las 13:05 horas del 15 de marzo de 2013 ocurrió la explosión de cohetes cuando transcurría el quinto viernes de cuaresma y en este 2024 la fecha coincide con la desgracia que registró un saldo final de 25 personas fallecidas y 154 heridos.

Municipios Inician operativo contra venta ilícita de pirotecnia en Huamantla

Entrevistado al respecto, el fiscal Alberto Hernández Pérez sostuvo que la comunidad ya no quema pirotecnia, tras el trágico accidente, ahora buscan otra forma de lucir su fiesta patronal como son las bandas de música de viento y música de mariachi.

Ya no hay quema de pirotecnia, alguno que otro sí quema dos o tres cuetes como símbolo, pero ya no se hace. Lo que nos ha tocado en este 2024 a recomendación del señor Obispo es no usar la pirotecnia. Es una recomendación que tenemos que ponerle atención por lo sucedido, estimó.

Lee también:➡️ A 10 años de la tragedia en Nativitas, lloran familiares a sus muertos en Tepactepec

LISTA, LA FIESTA DE JESÚS DE LOS TRES CAMINOS

En este sentido, el fiscal de la parroquia de Jesús de los Tres Caminos confirmó que está listo el programa de fiesta que celebran el quinto viernes de cuaresma.

Destacó que esperan la visita de un promedio de 12 mil personas, de los municipios colindantes, que llegan tanto en peregrinaciones como en familia, dentro de ellos, Zacatelco, Teolocholco y Apizaco, así como Texcoco del Estado de México.

Te recomendamos:➡️ Inmueble siniestrado en Tetlatlahuca era una bodega improvisada de cohetería

“Nos vemos en la necesidad de prepararnos con tiempo, entre 60, 70 personas que organizan y cuidan el templo para la fiesta que comenzamos a organizar desde 40 días antes por la cantidad de visitantes devotos que tenemos”, dijo.

Por su parte, Manuel Báez Mellado, presidente de comunidad de Jesús Tepactepec, precisó que vigilarán que no haya quema de pirotecnia que ponga en peligro a la población y a los visitantes.

Indicó que solicitarán a la policía municipal y estatal el apoyo en rondines para resguardar la tranquilidad del lugar, evitar problemas y altercados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Nosotros estamos haciendo recorrido para que todo esté en orden, nos dedicamos a labores sociales

Refirió que hace 20 días hubo un estallido de un polvorín clandestino en Nativitas, el saldo fueron dos personas muertas, por eso no permiten la quema de pirotecnia.

LAS ACTIVIDADES

Más detalles:➡️ Con oraciones, flores y veladoras recuerdan a los muertos en Nativitas

El 15 de marzo de 2024 están programadas las "Mañanitas", a las 00:00 horas, que son ofrecidas por personas de la comunidad. Posteriormente, a las 08:00 horas, comienzan las misas de los peregrinos de Santa Justina Ecatepec; de San Andrés Calpan, Puebla; Santa Catarina del Monte Texcoco, Estado de México; San Luis Teolocholco, Santa Inés Zacatelco; San Diego Cuachayotla y de San Simeón Xipetzinco, Hueyotlipan. Previamente, hay actividades religiosas que comenzaron prácticamente del 14 de febrero y al 14 de marzo en honor a Jesús de los Tres Caminos.

ANTECEDENTE

En la fiesta religiosa de Padre de los Tres Caminos acostumbraban la quema de pirotecnia, hasta que el 15 de marzo de 2013 durante la procesión un descuido originó una tragedia.

Te puede interesar:➡️ Insiste Diócesis de Tlaxcala en moderar uso de la pirotecnia durante Cuaresma y Semana Santa

Los explosivos que transportaban en una camioneta para la quema, detonaron al unísono, justo cuando los pobladores se encontraron con una peregrinación entre las calles Santa Ana, Allende y la Huerta de la comunidad de Jesús Tepactepec. El fuego se propagó hacia los cargamentos que en hombros llevaban niños y adultos.

Los cuerpos de rescate y emergencia respondieron al llamado de auxilio para atender a más de 100 lesionados con quemaduras de diferentes grados.

25 personas murieron en ese accidente del quinto viernes de cuaresma de 2013; además hubo 154 heridos.

➡️ Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias más relevantes de Tlaxcala, México y el Mundo

En la fiesta del Padre de los Tres Caminos, en Jesús Tepactepec, quemaban pirotecnia hasta que ocurrió la tragedia del 15 de marzo de 2013.