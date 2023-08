Inmueble siniestrado en Tetlatlahuca era una bodega improvisada de cohetería

El cuarto de cuatro por cuatro metros que explotó la noche del cinco de agosto en San Bartolomé Tenango, municipio de Tetlatlahuca funcionaba como bodega improvisada de cohetería, la ciudadanía conocía sobre su operación y no lo denunció, mientras los fiscales lo ocultaron durante una revisión de Protección Civil Municipal, en febrero pasado.

Municipios Vuelve tragedia por el uso de pirotecnia, ahora en Tetlatlahuca

La noche del sábado, ocurrió una explosión de pirotecnia en aquella localidad de Tetlatlahuca y dejó como saldo la muerte de dos personas, la rezandera de la población y un topil (cargo eclesiástico de bajo rango).

Este lunes, personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la Secretaría de Infraestructura y las autoridades municipales ingresaron a la zona siniestrada, la cual mantuvieron acordonada para que la policía de investigación, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizara las primeras indagaciones.

El sitio fue abierto por el presidente de comunidad, José Braulio Morales Pérez, pues ninguna autoridad eclesiástica se presentó. La población los culpa de negligencia, pues sabían del riesgo y no tomaron medidas precautorias necesarias.

Al respecto, el director de Protección Civil Municipal, Miguel García Cisneros, aseveró que en febrero realizó una inspección al atrio y las autoridades eclesiásticas mostraron el cuarto -donde ahora se sabe almacenaban pólvora- como un sitio para guardar indumentos propios de la iglesia, jamás le informaron que ahí apilaban explosivos.

Serán los peritos de la PGJE quienes finquen responsabilidades, pues los decesos registrados son muertes culposas y alguien tendrá que responder por los mismos.

El cuarto de cuatro por cuatro metros era una bodega clandestina de pirotecnia. Jesús Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

VECINOS SABÍAN DE LA OPERACIÓN DE LA BODEGA

Una de las vecinas al atrio, Rosenda González Morales reveló que ella y su familia habían pedido con antelación a las autoridades eclesiásticas no construyeran el cuarto para almacenar cohetes, pues lindaba con su propiedad y consideraba era de alto riesgo para la seguridad de su familia y de su patrimonio.

“Me dijeron que no tenía por qué oponerme, pues no estaban invadiendo mi propiedad y el predio donde construyeron el cuarto era parte de la iglesia, entonces pues ya no pude alegar más y ahora ahí están las consecuencias”, detalló.

La originaria de esa localidad comentó que el cinco de agosto bajó a la celebración por el novenario y eso le salvó la vida, pues en su vivienda -ubicada a 50 metros de la zona de explosión- se vio gravemente afectada. Cuando regresó notó no había luz y cuantificó decenas de vidrios rotos, bardas fracturadas y rocas en el interior de la vivienda.

Yo no estoy de acuerdo que se siga usando la pólvora como lo han venido haciendo, pues es muy peligroso y aquí se dedican a echar bastante, para demostrar qué manzana celebra mejor al santo patrono, declaró.

SON COMPETENCIAS, REAFIRMA VECINO

Por su lado, el señor Mariano González Pérez declaró a este Diario que la quema de gruesas de cohetes representa una reñida competencia entre las cuatro manzanas integrantes de la comunidad y quien logra escandalizar con más, se lleva las palmas y el reconocimiento de sus vecinos.

“Lo que tenemos aquí son competencias entre manzanas, son cuatro las que compiten para ver quién quema más fuerte y cuando no lo hacen se dice no hicieron bien la fiesta. Creo que ya no debe existir esa costumbre”, sentenció.

Por su lado, la señora Maribel Trevera Pérez también se pronunció en contra del tradicional uso de cohetes, pues dijo que a ella le provocan taquicardia, pero ha notado que la población le gusta erogar bastante dinero para comprar explosivos.

Admitió que ella desempeñó un cargo eclesiástico el mes pasado, pues organizó la festividad de la virgen del Carmen y también lanzaron cohetes al cielo, pero aseguró fue en menor cantidad.

“Nos tenía que pasar algo así para entender que ya no debemos seguir usando cohetes como lo hemos venido haciendo. Estamos obligados a concientizarnos de no ocupar mucha pirotecnia”, sostuvo.

En tanto, la ciudadana Alejandra Flores López refirió que su familia espera con ansias las festividades religiosas en honor a San Bartolomé, entonces bajaron a “Las mañanitas” y fue cuando se presentó el accidente.

Yo no quería bajar, mi hija me convenció y gracias a ella dejé mi habitación sola. Después de la explosión cayeron piedras y tronaron las láminas de asbesto e impactaron en mi cama, entonces si me hubiera quedado acostada seguramente hubiera muerto, relató.

La mujer agregó que “ya no debe haber cohetes, pasamos una experiencia amarga hace más de 10 años en Jesusito (Jesús Tepactepec, Nativitas), ahí sí hubo varios fallecimientos, aquí nada más fueron dos, pero pues son pérdidas de bastante lamento. Si se sigue quemando debería vigilar la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Su esposo, Josué Moreno Morales opinó lo contrario, él dijo que debe seguir la tradición, pues desde hace varios años han hecho lo mismo y nunca les había ocurrido algo similar, entonces minimizó la situación como un simple accidente.

ACEPTAN DECRETO PARA ELIMINAR FESTIVIDAD

La propuesta del alcalde de Tetlatlahuca, Juan Pablo Angulo Hernández, de eliminar la festividad el próximo 24 de agosto fue aceptada por los fiscales Marco Zárate y Juan Morales, como una medida de luto tras el trágico accidente.

Platicamos y llegamos a la misma conclusión, de que esto debe ser cancelado y los problemas que tengan ellos en la comunidad ya no me compete a mí, tendrán que dialogar, refirió.

De hecho, resaltó que en la comunidad de Santa Cruz Aquiahuac también llevaron a cabo una procesión el domingo, pero Protección Civil Municipal pidió eliminar la quema de cohetes y fue aceptado, incluso a las gruesas les echaron agua porque la gente se aferra a detonarlas.

Quedan pendientes las festividades de Santa Isabel y San Andrés Cuamilpa, entonces mi interés es que ya no se queme pirotecnia como la gente tiene acostumbrado. Soy respetuoso de la forma de pensar, de los usos y costumbres, mi interés nunca ha sido cambiarlos o imponerme, pero debemos crear conciencia, declaró.

TENANGO NO NOTIFICÓ QUE HABRÍA QUEMA DE COHETES

Por otro lado, el munícipe resaltó que las autoridades eclesiásticas de Tenango nunca notificaron a Protección Civil Municipal en torno a la quema de cohetes programada.

“No nos puso de conocimiento sobre los fuegos pirotécnicos, ni a mí como presidente municipal o a mi director de Protección Civil, ni al presidente de comunidad, por ello no tomamos previsiones”, aseguró.

Ahora con la desgracia, sostuvo que apoyará a los deudos con recursos económicos para los gastos fúnebres y para aquellas personas afectadas en sus domicilios, recibirán reparaciones por parte de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

Personal del Sistema Estatal DIF, acompañado de la presidenta honorifica Diana Cabañas Ramos y del personal del DIF Municipal, visitó a los vecinos afectados por la onda expansiva para entregarles una despensa.

2 personas muertas dejó la explosión del 5 de agosto.