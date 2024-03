Insiste Diócesis de Tlaxcala en moderar uso de la pirotecnia durante Cuaresma y Semana Santa

Con la cercanía de Semana Santa y el tiempo de cuaresma, la Diócesis de Tlaxcala insistió en moderar el uso de la pirotecnia en las actividades de los diferentes municipios, a fin de evitar accidentes.

Al respecto, el vocero de la Iglesia en el estado, Ranulfo Rojas Bretón, exhortó a no normalizar que la pólvora puede originar accidentes; por el contrario respetar y obedecer las indicaciones de las autoridades eclesiásticas y civiles.

Pidió a los tlaxcaltecas no olvidar lo ocurrido el quinto viernes de Cuaresma en Jesús Tepactepec, municipio de Nativitas, donde la pirotecnia dejó 25 personas fallecidas y 154 heridos.

Luego, subrayó que es un tema cultural el cambio del uso de la pirotécnica por otras actividades religiosas, lo importante es privilegiar la seguridad de todos los asistentes.

Las comunidades de pronto olvidan las desgracias basadas en la imprudencia, el mal uso. Todas las instancias hemos recomendado no olvidar para no normalizar, hace años vimos una desgracia el quinto viernes de Cuaresma

Ranulfo Rojas argumentó que tanto la Diócesis como la Coordinación de Protección Civil y la Secretaría de la Defensa Nacional recomiendan constantemente tomar las precauciones respectivas para evitar accidentes que afecten a la población y lastimen a las parroquias.

Por documentos no ha parado, por indicaciones también, pero a veces somos muy reacios, pensamos que no va a pasar porque es la costumbre, la tradición y creemos que es parte de la vida y no lo es, expuso.

Sobre la detonación de algunos cohetes que tiene la comunidad de Jesús Tepactepec, opinó que de pronto las autoridades de la Iglesia se ven presionadas por la gente, pero remarcó que deben ser empáticos en evitar el uso de la pólvora.

