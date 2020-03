Refuerzan seguridad ante posibles saqueos en Apizaco

El impacto que sufrirá la economía en Tlaxcala y México lo resentirá de manera directa a un importante sector de la población y ante ello se deben tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad y evitar robos o saqueos, como los que ya se viven en otras entidades del país, manifestó el alcalde apizaquense Julio César Hernández Mejía.

Municipios [Video] Utiliza Apizaco APP, telefonía y redes sociales para atender a ciudadanos

Argumentó que al ser Apizaco una ciudad ciento por ciento comercial, no se descarta que algunos grupos poblacionales entren en crisis o desesperación por la falta de empleo y se organicen para pretender obtener productos en centros comerciales o tiendas departamentales.

“Esto ya inició y seguramente en abril y principios de mayo se resentirá con mayor intensidad una baja en la economía por el cierre de comercios y crecerá el desempleo… debemos pensar que un importante número de personas viven al día y son los que lamentablemente sufrirán un mayor impacto”, expresó.

Reforzará el gobierno aislamiento social en los municipios Tlaxcala



Más Información aquí ➡ https://t.co/iPZNm9Ytdk#Coronavirus #Tlaxcala pic.twitter.com/1mAhUiHsor — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 28, 2020

El alcalde anticipó que en el caso de su gobierno ya tomó medidas, en coordinación con el Cabildo, para que en el pago de impuestos se amplíe el periodo, lo mismo que en el caso del agua potable.

Municipios Ayuntamiento de Apizaco anuncia tolerancia en cobro de agua potable

En tanto, el personal de base y confianza que supera los 60 años de edad o bien padece alguna enfermedad crónico-degenerativa o empleadas embarazadas, también ya se encuentran en su domicilio con las debidas medidas de recomendación emitidas por la Secretaría de Salud.

Llamó a la población a no caer en rumores ni mucho menos compartir información falsa, toda vez que “algunos malintencionados” pretenden generar pánico de forma irresponsable; no obstante, anticipó que por el momento no está considerado el cierre total de los comercios ni mucho menos hay toques de queda.

15 empleados del ayuntamiento de Apizaco y tres policías mayores de 60 años de edad fueron enviados a sus casas por la contingencia del Covid-19, al igual que dos mujeres embarazadas y 10 trabajadores con enfermedades crónico degenerativas.

Difunde Gobierno del Estado información preventiva para contener Covid-19



Los detalles en ➡ https://t.co/O8WPdn3L7i#Tlaxcala #Salud #Coronavirus pic.twitter.com/qAP0U8Hm0Q — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 26, 2020

Continúa leyendo:

Municipios Alertan en Apizaco sobre pruebas falsas de Covid-19

Municipios Sanean privada Ángel Solana, de Apizaco