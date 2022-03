Regidora de Apizaco utiliza patrulla al descomponerse su vehículo

La Quinta Regidora de Apizaco, Jessica Almendra Rodríguez López, fue captada manejando una patrulla oficial al descomponérsele su vehículo particular.

Los hechos ocurrieron la tarde de este 23 de octubre sobre la calle Xicohténcatl de la ciudad rielera, al viajar la representante popular a bordo de su unidad de la línea Stratus, color vino (que carece de placas), acompañada de su secretaria particular.

No obstante, al registrar el automóvil una falla mecánica, pidió apoyo a la Dirección de Seguridad Pública de Apizaco, específicamente a Raymundo Fragoso Muñoz, quien encabeza la subdirección de Vialidad.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

De acuerdo con imágenes difundidas por la página de Facebook “Apizaco y Alrededores”, minutos después acudió una patrulla de Vialidad conducida por un oficial identificado como Pedro C., quien cedió la unidad oficial a la regidora para que continuara con su trayecto, mientras que él esperaba el arribo de un mecánico para mover el vehículo descompuesto, situación que la legislación prohíbe.

Queremos hacer un llamado al presidente (Pablo Badillo Sánchez), para que tome en cuenta el actuar de los policías con la gente del ayuntamiento y la prepotencia con la que se conducen con nosotros los ciudadanos… la policía está para servir y cuidar al pueblo, no para estar al servicio de los funcionarios del ayuntamiento y menos hacer uso de los vehículos de la policía, remata el mensaje de la página.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

Ante lo ocurrido, la regidora Almendra Rodríguez difundió un mensaje en su perfil personal de Facebook en el que aclara que antes que ser regidora, es ciudadana apizaquense, hermana, hija y mamá, por ello solicitó ayuda a la Policía Municipal de Apizaco para auxiliarla.

Asimismo, aclara que su vehículo inició a sacar humo y al descomponerse quedó atravesada obstruyendo la calle.

Me dio mucho miedo, entonces mi secretaria particular hizo el llamado a la Policía Municipal de Apizaco, muy puntualmente a Vialidad para que me brindaran auxilio, como cualquier ciudadana apizaquense… llegaron a auxiliarme para poder mover el auto, sin embargo estaba obstruyendo y me sentía sola; quiero que sepan que la policía actúa inmediatamente, argumenta al hacer un reconocimiento a los oficiales.

Manifestó que si en las imágenes difundidas sale manejando la patrulla es porque “esta vez me pasó a mí, pero el día de mañana puede ser su hija, su hermana o su conocida” y dio un reconocimiento al oficial que la apoyó.

No obstante, pese al reconocimiento público que le dio Almendra Rodríguez López al policía por prestarle la patrulla, Pedro C. fue arrestado 24 horas por órdenes superiores.

