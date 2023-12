Removerán a docentes que acosen a estudiantes en Cetis 132, de Santa Cruz Guadalupe

Al asumir la nueva directiva en el Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios (Cetis) Plantel 132, ubicado en Santa Cruz Guadalupe, Chiautempan, los alumnos tendrán prioridad y no permitirán casos de acoso y hostigamiento, de ahí que los docentes señalados de estas prácticas serán removidos inmediatamente.

Así lo acordaron en la asamblea general convocada la mañana de este lunes al interior de la institución educativa, donde asistieron autoridades federales y estatales de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (Dgeti), así como padres de familia.

En la reunión, Óscar Martínez Rodríguez, presidente del Comité escolar de administración participativa de padres de familia del Cetis 132, externó que los estudiantes son lo más importante, por ello deben atender las diversas problemáticas.

Ante ello, Iván Flores Benítez, director operativo de la Dgeti, retomó el comentario de priorizar a los alumnos y precisó que será intolerable el acoso y hostigamiento, por lo tanto, los señalados serán removidos inmediatamente, pues el mismo día será instrumentada la normativa para separarlo del cargo.

No obstante, precisó que hasta el momento no registran denuncias, pero solicitó abrir los espacios escolares para que los jóvenes se acerquen y externen las quejas sobre comentarios o prácticas que vulneren su integridad y las personas que tengan una acusación se irán del plantel.

Además, acotó que las diversas problemáticas serán atendidas, de ahí que pidió trabajo colaborativo para atender la expedición de títulos y cédulas, brindar alumbrado, dotar de papelería, la adecuada administración de recursos provenientes de padres de familia, así como de la cooperativa y uniformes, aspectos que serán atendidos lo más pronto posible.

En la asamblea fue presentado el nuevo director del Cetis 132, cargo que asumió Jesús Martínez Amador, quien dijo que dará un cambio a la forma de trabajo, pero solicitó a padres de familia, alumnos, docentes y autoridades a colaborar.

“No soy de Tlaxcala, pero llevo casi 40 años de servicio en el estado, me interesa que el Plantel 132 salga a flote, pero no lo haré solo, será con apoyo y compromiso de todos, les pido la oportunidad de trabajar y me brinden su respaldo”, dijo.

En su intervención, Aurelia Teodora Galaviz Rodríguez, responsable de la Dgeti en Tlaxcala, externó que vivirán un cambio en la administración, el cual inició con el actual comité de padres de familia, de ahí que retomarán el área académica para brindar una mejor atención.

Finalmente, el presidente del Comité escolar lamentó que las autoridades federales acordaran brindar mejores resultados en el plantel, pero no fue establecido en un acta de hechos, pues les indicaron que “la imprimimos y firmamos” pero se fueron sin dejar el documento, de ahí que espera cumplan con su palabra.

La subdirectora académica tiene abierto un proceso de supervisión, pero hasta el momento no existen faltas causales para concluir su nombramiento.