Sorteó demolición mercado municipal

En marzo de 2021, locatarios del mercado capitalino Emilio Sánchez Piedras se manifestaron en contra del proyecto de demolición y reconstrucción que les ofrecieron autoridades estatales y federales. Durante sus manifestaciones exigieron que únicamente fuera remodelado, pues aún no llegaba a los 50 años de vida.

Doble Vía #MemoriaDePapel | Mercado “Emilio Sánchez Piedras” definió el paisaje urbano

Posteriormente, el secretario del ayuntamiento capitalino de ese entonces, precisó que no habría remodelación con el recurso del gobierno federal, pues de no lograrse la construcción de un nuevo mercado tendrían que devolver el dinero. Aclaró que no había forma de efectuar una remodelación, pues el proyecto del gobierno federal se trataba de una reconstrucción total.