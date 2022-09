Suspenden a regidoras y a edil de Ayometla

Debido a que fueron suspendidas de sus funciones por 60 días sin goce de sueldo y que no les permiten acudir a las sesiones de cabildo, la cuarta y quinta regidoras, así como la presidenta de comunidad de Tlapayatla, Cecilia Morales Meza, Lizeth Meza Saucedo y Madeline Ortiz, respectivamente, todas de Santa Catarina Ayometla, solicitaron la intervención del Congreso del Estado para dirimir esta problemática.

En un escritorio enviado a la diputada Mónica Sánchez Angulo, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de la LXIV Legislatura, las afectadas le expusieron su caso, el cual surgió debido al cambio de sus oficinas, las cuales se ubican fuera de la presidencia municipal.

Además, expusieron, otro de los motivos de dicha acción “ilegal” realizada por el cabildo fue la de negarse a firmar las actas y por ingresar con celulares y bolsa de mano a las sesiones, entre otras cuestiones “que no tienen sustento legal, y que al aprobar este tipo de sanciones están impidiendo que las suscritas desempeñemos el cargo que nos otorgó la ciudadanía”.

A través de un escrito enviado al Congreso del Estado, las regidoras solicitaron la intervención del Legislativo para solucionar el problema. Jesús Lima | El Sol de Tlaxcala

Asimismo, acusaron que deben cubrir los gastos de visitas a dependencias y traslados, apoyos que necesitan para el cumplimiento de sus gestiones, entre otros, ante la negativa del pago de su salario impuesto por el colegiado.

Asimismo, acusaron que derivado de la suspensión ilegal, les han coartado el derecho de representar los intereses del pueblo, ya que el pasado 31 de agosto la alcaldesa Maribel Meza Guzmán convocó a sesión extraordinaria, pero sin que la presencia de las mencionadas fuera requerida. Por ello, puntualizaron que debido a que no son convocadas a las sesiones, no reconocerán ni aprobarán las decisiones tomadas en las reuniones de las cuales no son partícipes, ya que esto será de manera unilateral.

También, narraron que el descontento y la represalia de la presidenta municipal fue producto del voto en contra que emitieron 24 de agosto pasado para comprar pants de marca deportiva para los integrantes del ayuntamiento.

En este sentido, señalaron que hasta el momento la presidenta les negó la entrega de copia certificada de las actas de cabildo, debido a que de éstas no cuenta con la unanimidad que tanto presume, pues en la página de transparencia del municipio solo aparecen unas cuantas, a las cuales clasifica que fueron acordadas por unanimidad, pero es mentira, porque son por mayoría y, cuando son citadas, es con apenas minutos de anticipación.

Por todo lo anterior, exigieron a la diputada presidenta de dicha comisión intervenga para dar solución a este problema, pues la alcaldesa no ha respetado el acuerdo que la legisladora propició de respetar y trabajar en favor de la población.

Las quejosas acusaron que los diputados no han querido ponerle fin a este conflicto, ya que han desdeñado las peticiones que las regidoras les han hecho.

