Piden condonación de licencia en comercios de Ayometla

Por bajos ingresos económicos y dudas en la transparencia del dinero que aportan, comerciantes del municipio de Ayometla pidieron la condonación de la licencia de sus servicios, que este año fue impuesta obligatoriamente por parte del ayuntamiento.

Los más de 100 expendedores, de diferentes tipos de productos, refirieron a través de Vanessa N., que no es justo el aumento a la cuota anual, ya que la autoridad no ha mejorado la seguridad pública, por lo que continúan los robos a sus establecimientos.

La madre de familia, quien administra una cocina económica, refirió que son acosados por personal del ayuntamiento para que paguen la licencia, pero no existe claridad a dónde dirige y aplica la recaudación. Ante ello, hemos acudido a organismos responsables de la vigilancia de los recursos públicos para solicitar la nómina del personal y la forma en cómo manejan el presupuesto. Lo pedimos al Órgano de Fiscalización Superior y a la fecha no tenemos respuesta.

Señaló que la alcaldesa Maribel Meza llevó a Ayometla un tabulador que no está al nivel económico y tamaño de la comuna, no es posible que lo haga de forma abusiva, es un cobro excesivo, no decimos que no vamos a pagar, pero es abusiva.

Añadió que la licencia de funcionamiento la cobra el ayuntamiento desde 724 pesos hasta 24 mil pesos a negocios que venden licor y refresco.

Hay un acoso a todos los comercios con presencia policiaca. Están encima de tiendas, hasta en quienes venden semillas y pepitas, enfatizó.

En este sentido, Vanessa N. subrayó que este año se manifestaron en la presidencia municipal, pero su inconformidad no fue atendida por la presidenta municipal, quien ha fijado como fecha límite para pagar la licencia a inicios de junio de este año.

Vamos saliendo de una pandemia, seguimos por los suelos, el comercio da pocas ganancias. No sabemos a dónde va a parar nuestro dinero porque aquí en Ayometla no hay obras relevantes, hay mucho rezago social y siempre quienes gobiernan se llevan el dinero a sus bolsillosdijo la comerciante.

Comentó que la alcaldesa inició un censo de comercios en la comunidad de Tlaxcatecatla, pero las personas que acuden no se identifican como trabajadores del ayuntamiento. “No llevaban identificación ni algún papel que dijera que están trabajando”.

