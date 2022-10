Yauhquemehcan cumple dos siglos como municipio

Será el próximo 14 de octubre cuando, en sesión pública y solemne de cabildo, quede establecida esta fecha para conmemorar el aniversario de Yauhquemehcan como municipio, que este año celebra su bicentenario, anunció la alcaldesa María Anita Chamorro Badillo.

Y es que fue en el año de 1822 cuando política se constituyó la organización territorial en el estado, aunque los documentos históricos no mencionan día ni mes.

De esta manera, para este 2022, el ayuntamiento ya inició los festejos con actividades culturales, gastronómicas, deportivas, desfile de feria y bicentenario, entre otras actividades que culminan el 22 de octubre.

Además, de que mañana nueve de octubre, la comunidad católica de Yauhquemehcan celebra a su patrono San Dionisio, por ello se eligió este mes para empatar las festividades.

Como ayuntamiento, es –importante- dejar establecido el 14 de octubre como la fecha que se habrá de celebrar de manera oficial nuestro aniversario como municipio; hemos convocado a algunos personajes de relevancia política en diferentes órdenes y ojalá que contemos con alguno de ellos para darle un realce a este momento histórico”, agregó la presidenta de extracción morenista





Asimismo, Chamorro Badillo manifestó sentirse muy orgullosos de la historia de su municipio, de sus raíces y origen.

Luego, dijo: “Con mucha emoción, porque tengo el privilegio que me haya tocado en este periodo de administración celebrar este momento histórico, de la fundación del municipio de Yauhquemehcan, porque según algunos datos, estas tierras datan desde hace miles de años atrás, pero en el tema político, como municipio, es lo que estamos celebrando 200 años”.

Entrevistada durante el arranque del campeonato nacional de segunda fuerza de voleibol, donde Yauhquemehcan es subsede, informó que “hemos organizado una serie de eventos, no solo para nuestra ciudadanía, sino para el público en general, donde serán recibidos con la hospitalidad que brinda nuestra gente en el corazón de Tlaxcala.

PRIVILEGIO SERVIR A LA CIUDADANÍA: ALCALDESA





Además del privilegió de celebrar los 200 años de historia de Yauhquemehcan durante su administración municipal, María Anita Chamorro Badillo dijo sentirse feliz, emocionada y disfruta cada momento de su encomienda ciudadana.

Realmente me siento muy honrada, me siento útil, capaz, competente, con esos atributos que se necesitan y que son indispensables para tomar decisiones y, por supuesto, consciente de que hay una responsabilidad, pero yo creo que es un reto más, y la vida siempre nos presenta retos y creo que yo los he podido superar, tan es así que aquí estoy, detalló.





El programa completo de las actividades del bicentenario de Yauhquemehcan puede ser consultado en las redes oficiales del gobierno municipal, que contemplan eventos culturales, sociales, recreativos, deportivos, gastronómicos, entre otros.

