Mazatecochco identificó y denunció a agresores

Las personas que agredieron a autoridades municipales y estatales, la noche del martes en Mazatecochco están plenamente identificadas, por lo que los afectados presentaron las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de Justicia (PGJE), suman tres carpetas de investigación en su contra.

La noche del martes, retuvieron y golpearon al regidor de Ecología de ese municipio, Maximiliano Sánchez Barruecos y al síndico, José Luis Mena Mena, así como al personal de la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y de la Comisión Nacional Forestal, alegando que eran talamontes, pero realizaban trabajos de conservación por la plaga del gusano descortezador, como lo acreditó la propia SMA.

Todas las personas fueron llevadas al auditorio municipal, donde las mantuvieron retenidas y posteriormente rescatadas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Guardia Nacional.

La alcaldesa, Leandra Xicohténcatl Muñoz, señaló como agresores al presidente de la Sección Tercera, al presidente de la Segunda Sección, así como a tres ciudadanos.





Para ellos, retener y golpear a personas es algo normal, pero para nosotros constituye un delito, porque la detención fue ilegal, los bajaron de la camioneta en la que iban, luego los subieron a otra, como una forma de secuestro, y en el interior los golpearon, aseguró.

Por esos hechos, presentaron las denuncias correspondientes ante la PGJE, la cual se sumó a la del 28 de abril, cuando los mismos sujetos se introdujeron al domicilio de la alcaldesa para robar computadoras y celulares.

Además, la funcionaria exhortó a la procuradora Ernestina Carro Roldán, para que ahora sí tome “cartas en el asunto” porque ya son tres carpetas de investigación acumuladas en contra de esos personajes y no han detenido a nadie hasta el momento.

De igual forma hago un llamado al secretario de Seguridad Ciudadana, Raúl Ruiz García y a José Guadalupe Ballesteros Arellano, secretario técnico de la misma secretaría para que actúen conforme a Derecho, pues estuvieron presentes en la agresión y no pasó nada, soltó.

ADVIERTE DE ENFRENTAMIENTO SOCIAL

Por otro lado, la priista advirtió que podría desatarse un enfrentamiento social, pues sus simpatizantes están “hartos” de no poder responder las agresiones del grupo contrario, por respetar su investidura de gobierno.





Me preguntaron por qué no detuvieron a esas personas y les permiten sigan haciendo atrocidades, por eso dijeron que están dispuestos a enfrentarse a golpes, pero yo les he invitado a llevar las cosas por lo legal, pues debe prevalecer la gobernanza, soltó.

Las personas señaladas, dijo, también están involucradas en el cierre de la presidencia municipal.

De hecho, comentó que el tema no es ecológico, sino político, pues los agresores de los funcionarios presuntamente también participaron en el ataque con globos llenos de agua y huevos a la presidenta y al personal que desfilaba el pasado 16 de septiembre.

ANTECEDENTE

El martes, pobladores retuvieron y golpearon al regidor de Ecología de ese municipio, Maximiliano Sánchez y al síndico, José Luis Mena, así como al personal de la SMA y de la Comisión Nacional Forestal, alegando que eran talamontes

"La SMA y la Conafor tienen perfectamente identificados al regidor de Ecología, Maximiliano Sánchez Barruecos y al síndico José Luis Mena Mena como colaboradores para sanear parte de la Malinche y los han respaldado”

Leandra Xicohténcatl Muñoz, alcaldesa de Mazatecochco

