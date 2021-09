No hubo en Tlaxcala liberación de presos

Hace algunos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que antes del 15 de septiembre en el país serían liberados 680 reos sin una sentencia, torturados, adultos mayores y enfermos graves, eso como parte del Decreto del 25 de agosto.

Local Preparada, la estructura del gobierno

En el caso de Tlaxcala, el mandatario federal habló de dos casos de reos del ámbito federal que habían sido colocados en ese supuesto, como propuestas para alcanzar su liberación, pero que al final no fueron concretadas.

Local Atienden la Alerta de Género en el estado

El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob) de Tlaxcala, Sergio González Hernández, detalló que estas dos propuestas fueron revisadas pero que al final fue determinado que no cumplían con las características para alcanzar su liberación, tal como lo había propuesto el mandatario federal.

Continúa leyendo: ➡️ Cumplen rastros con normas de salubridad

Indicó que resultado de esa revisión observaron que en ninguno de los dos casos las personas cumplían con alguna de las características para alcanzar la liberación; es decir, no eran mayores de 70 años, no eran de origen indígena y no fueron o estuvieron recluidos en alguna cárcel por alguna situación de carácter político.

Local Inoperantes, las alarmas sísmicas en Tlaxcala dice Segob

No hubo ninguna de esas características y aunque se hicieron dos propuestas no cumplieron con lo que en su momento fue planteado en cuanto al tema de la amnistía, indicó González Hernández.

Te puede interesar: ➡️ Intensifican en Tlaxcala las acciones de vacunación en sector joven

El pasado 25 de agosto entró en vigor un Decreto presidencial por medio del cual se instruye a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, gestionar ante las autoridades competentes las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, así como para identificar casos tanto de personas en prisión preventiva, como de aquellas que hayan sido víctimas de tortura, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Más información: ➡️ Habrá respaldo para sector restaurantero

Continúa leyendo:

Local Atiende Segob conflictos poselectorales de Mazatecochco y Xicohtzinco

Local Emiten en Tlaxcala Alerta por Violencia de Género