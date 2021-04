Ofrece Anabell Ávalos fortalecer la seguridad

El mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad fueron los principales planteamientos que realizó Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a la gubernatura por la coalición “Unidos por Tlaxcala”.

Señaló que ha sido objeto de intimidaciones, al citar el acto vandálico del que fue víctima en noviembre de 2020, sin embargo, aseguró que sigue firme en la contienda y en el proyecto que encabeza, pues dijo es una “mujer honesta, transparente, que no miente, no engaña y no proviene de una familia privilegiada”.

Durante el ejercicio democrático, la abanderada de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Alianza Ciudadana y Socialista, resaltó las consecuencias generadas por la pandemia a causa del Covid, por lo que implementará un plan estratégico basado en la Agenda 20-30 de las Naciones Unidas.

Dentro de su propuesta estableció la aplicación de pruebas suficientes para la detección del virus, la aplicación del tratamiento TNR4 y que las vacunas lleguen pronto a toda la población, además de mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores de la salud.

Entre sus propuestas también estableció la implementación de un programa de prevención de cáncer cérvico uterino y de mama, atención a los enfermos de insuficiencia renal, la creación de una clínica post Covid.

En materia de seguridad, la abanderada de Unidos por Tlaxcala manifestó que de llegar a la gubernatura de Tlaxcala impulsará la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, al referir que “las mujeres necesitan tener claridad y certeza y yo de ninguna manera estaré de acuerdo haya injusticias, por lo que dotaremos del presupuesto suficiente para que sean atendidas”

Enfatizó que siempre ira de la mano con las mujeres, principalmente para el combate de delitos como la trata de personas con fines de explotación sexual, con la implementación de políticas públicas y presupuesto suficiente.

Agregó que a estas tareas se van a sumar la sociedad tlaxcalteca, al asegurar que es necesario incentivar el trabajo entre sociedad y gobierno, por lo que ofreció la implementación de 30 mil grupos de vecinos vigilantes, el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad, así como sus condiciones laborales.

Al concluir el debate, la abanderada de la coalición “Unidos por Tlaxcala”, Anabell Ávalos Zempoalteca confió en el desarrollo de su participación, y aseguró que este ejercicio permitirá que la ciudadanía emita un voto razonado

