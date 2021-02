Ofrecen plática sobre técnicas pulmonares

Ante el incremento de enfermedades respiratorias fueron compartidas técnicas de terapia pulmonar para eliminar secreciones bronquiales en casa, pero la estrategia no es recomendable para todos los pacientes.

En la plática virtual “Fisioterapia respiratoria”, impartida por Jacob Ulises Montiel Carmona, especialista en el Instituto municipal de Tlaxcala para personas con discapacidad (Imtpcd), compartió consejos para aprender sobre el adecuado manejo de las secreciones bronquiales, pues es una forma de ayudar a tratar los problemas respiratorios debido a la inflamación y exceso de mucosidad.

Dijo que el aparato respiratorio se divide en dos: el superior que integra la cavidad nasal, laringe y faringe, principal vía para expulsar secreciones, mientras que en el inferior es donde se acumulan las secreciones.

Compartió que las técnicas de percusión o vibración y el drenaje postural pueden ayudar a expulsar la mucosidad, aspecto en el que el diafragma juega un papel muy importante al ser el músculo principal de la respiración.

“Un paciente intubado, en cama o con reposo prolongado genera neumonía, que al ser mal tratada puede generar la muerte del paciente”, mencionó.

El especialista dijo que la finalidad de la plática fue que, desde casa, puedan ayudar a familiares, pacientes o vecinos que sepan que tienen alguna restricción pulmonar o que lleven mucho tiempo en una posición prolongada para que las secreciones vayan fluyendo.

Aseveró que con la terapia pulmonar se estimula el tejido mucociliar para que las secreciones, suciedad y fluidos extraños en los pulmones puedan expulsarse por la vibración y el drenaje postural.

DRENAJE POSTURAL

El drenaje postural consiste en colocar al paciente en ciertas posiciones para que la gravedad ayude a fluir a las flemas.

En esta técnica la cabeza del paciente se sitúa por debajo de la cadera para que la gravedad ayude a que desciendan las secreciones bronquiales y se debe colocar en un ángulo de 20 a 30 grados.

Explicó que no todos los pacientes se pueden adoptar esta posición, tampoco cuando el moco es muy espeso. Además, se debe tener bien hidratada a la persona para que la secreción sea más líquida y fluya más rápido.

La vibración manual se efectuará con la palma de la mano y requiere mucha fuerza en el brazo, la mano debe ir “flotando” y moverse muy rápido sobre los pulmones para estimular el tejido mucociliar para que las secreciones se vayan desplazando. En la palmopercusión la mano debe ir “hueva” para dar el golpe y ayudar a reducir el trabajo respiratorio.

PACIENTES NO APTOS

Aunque la técnica puede favorecer a liberar las vías respiratorias, hay pacientes que no son aptos para el drenaje postural, como son las personas con edema pulmonar, alguna presión en la cabeza, quienes no hayan realizado ayuno de al menos dos horas.

La palmopercusión no se debe aplica en pacientes con problemas de osteoporosis o de edad avanzada, pues se puede generar una fisura o fractura.

Tampoco en enfermoscon mala coagulación, infecciones activas, neumonía aguda o con cáncer.

Con los pacientes post-Covid-19 se debe trabajar la respiración para aumentar su saturación de oxígeno, al no tener un buen ingreso de aire no hay adecuada oxigenación, entonces el cuerpo no satura correctamente, por ello es importante saber cómo aplicar las técnicas, contar con el respaldo de un médico y una valoración previa

Jacob Montiel / Especialista deL IMTPD

