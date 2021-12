Pasan 51 migrantes Navidad en Tlaxcala

Lejos de sus familias y en un país desconocido, más de 50 migrantes de diversas nacionalidades, pasaron la Navidad en el albergue La Sagrada Familia en Apizaco. Ellos no tuvieron la oportunidad de reunirse en estas fechas con sus seres queridos.

Una asociación civil les ofreció una cena navideña, así como regalos y piñatas para hacer amena la fecha, pero la situación fue dolorosa para muchos porque no tuvieron la oportunidad de ver a sus familias, dijo Jesús Silva Quintero, encargado de turno en el albergue.

Precisó que nosotros tenemos la dicha de convivir con nuestros seres queridos, pero los migrantes no y solo tienen la opción de quedarse en un refugio o aislarse en alguna parte de la ciudad, sin amigos o conocidos. No obstante, dijo que trataron de hacerles pasar una Nochebuena amena y compartir momentos agradables.

“La celebración comenzó a las 18:00 horas, la cena fue alrededor de las 21:00 horas. Hubo dulces, regalos y piñatas, todo lo que llegó al albergue fue donado, nosotros no tenemos un recurso para comprar los insumos, artículos de higiene o ropa abrigadora”, aclaró.

Una asociación civil otorgó alimentos a los migrantes que pasaron Navidad en Tlaxcala.

Agregó que los migrantes son muy humanitarios, pero las personas no conocen esta parte y los tachan de delincuentes, los acusan que llegan al estado a robar trabajos y dinero, pero no conocen la realidad que viven en su tránsito, pues hacen un enorme esfuerzo para llegar al albergue.

ES INJUSTO QUE NOS JUZGUEN

Cindy Carolina, de nacionalidad hondureña, fue una de las migrantes que pasó la Navidad en Tlaxcala, quien compartió que emprendió este viaje por necesidad y no por gusto, de ahí que es injusto que los juzguen.

Comentó que en su país carecen las oportunidades de empleo y, al ser madre de una niña, decidió migrar para darle una mejor calidad de vida a su descendiente. Su destino es Estados Unidos de América.



Hay personas que causan daños y delitos, pero no todos somos iguales, nosotros tomamos la decisión de viajar por necesidad, no queremos dejar nuestro país o afectar a las personas, pero las condiciones precarias nos obligan a salir, queremos un mejor futuro y no es justo que nos critiquen, externó.





51 MIGRANTES de Honduras, Guatemala y Venezuela, principalmente, pasaron la Navidad en el albergue La Sagrada Familia, de ellos, seis son menores de edad, ocho mujeres y el resto varones.





