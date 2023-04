Persiste un descontrol en precios de canasta básica

Desde el año pasado y en el transcurso de este primer cuatrimestre, los tlaxcaltecas afirmaron que perciben descontrol de precios en la canasta básica, en muchas ocasiones al alza, incluso en los artículos de la despensa y de segunda necesidad, afectando su economía familiar.

Tras considerar que deben comprar insumos básicos para prácticamente la alimentación, los consumidores dijeron que han observado que los precios van subiendo en todo tipo de mercancías, desde verduras, carne, aceite, huevo, frijoles, hasta jabón para ropa, sopas en pasta, gelatina en polvo, cuyos precios van en función de las marcas, las calidades y lugar en donde las adquieran.

Reconocieron que el gasto de alimentación es primordial en el hogar, por eso cuando van a las verdulerías, carnicerías y mercados ven que cada semana hay precios diferentes, unos días suben y otros bajan.

“Me doy cuenta en la carne, por ejemplo, de res y de puerco, los precios suben. El huevo que es básico no ha bajado. El aceite de cualquier tipo está caro. Tenemos que extender el dinero, hacerlo rendir para la semana”, dijo Evelia N., madre de familia.

“Antes con 500 pesos compraba verduras y pollo, ahora no alcanza. Tengo que comprar menos, solo lo que utilizo por día, es mi presupuesto en alimentación, ya no digamos la fruta, yogurt o pan. No alcanza, es comprar lo básico porque me pagan por quincena y es hacer el menú de desayuno y comida, por lo menos”, expresó Ernestina N., jefa de familia.

Los precios que verificó El Sol de Tlaxcala en un recorrido por el mercado municipal Emilio Sánchez Piedras, de la capital, fueron jitomate en 12, 14 y 16 pesos el kilo: el tomate en 18 y 20; mientras que el pepino en 14 pesos el kilo; el limón en 30 pesos; la cebolla en 12; así como siete nopales por 10 pesos.

En las frutas, hay promociones de dos kilos por 30 en mango; plátano en 20 pesos en promedio, manzana de 30 y 40 pesos. La uva en 100 pesos el kilo. En cuanto a pescados y mariscos, el camarón fresco en 160 pesos el kilo y el filete de 100 pesos en adelante, según la variedad.

Asimismo, la tortilla de maquina mantiene su precio en 18 pesos el kilo y de comal en 22. El pan blanco o torta en cuatro pesos la pieza. El pan de dulce en siete pesos en promedio e puestos ambulantes, porque en panaderías según la variedad aumenta el costo.

Al respecto, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) confirmó que en la primera quincena de abril, los precios de la canasta básica se estabilizaron, al reportar una inflación de 6.24 %, el nivel más bajo desde la primera quincena de octubre de 2021.