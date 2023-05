Preparan Colectivos la ley estatal 3 de 3

Para que Tlaxcala cuente con su propia ley 3 de 3 contra la violencia, colectivos estatales elaboran una propuesta local que busca integrar al cuarto nivel de gobierno, es decir, regidoras, síndicas y presidentas de comunidad para erradicar la agresión psicológica, física y sexual, informó la presidenta de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser), Rosario Texis Zúñiga.

En entrevista, reconoció que debe realizarse un cambio local con la ley, pues aunque la federal está hecha ahora es importante aterrizarla al contexto local, de ahí que están trabajando para llevarla al Congreso del Estado, la cual será producto de la suma de voluntades y esfuerzos, por ello sería necesario revisar los lineamientos propios que tiene el Instituto Nacional Electoral y la Ley general para poder integrarla y hacer una local.

Explicó que “lo único que haría falta sería la tipificación de diferentes formas de violencia que han identificado, por ejemplo, en síndicas, regidoras está en la nacional, pero falta la aplicación en las presidentas de comunidad o las mismas asistentes en las presidencias de comunidad, pues hemos encontrado muchos casos”.

“Lo más común es que pase con regidoras y síndicas, pero qué pasa con presidentas de comunidad, demás personas y eso debe armonizarse, pues muchas de esas violencias son psicológicas, físicas y ha habido casos de violencia sexual, la negación; omisión de no te invito a la reunión de cabildo y no apareciste y no firmaste, es decir, obstáculos”, puntualizó.

Asimismo, señaló que “ muchas veces las regidoras y síndicas reciben un recurso, pero no en su totalidad, solo el pago, pero no gastos de representación o les hacen firmar cosas que no y de ese tipo que son omisos, además de instarlas a firmar documentos en contra de su voluntad ”.

Reconoció que la legislación local en la materia también evitaría que deudores alimenticios estén en el poder, “aunque ahora hay varias denuncias de deudores, quienes están en puestos de poder, tienen dos o tres familias, no revisan sus casos y es lamentable, por eso la 3 de 3 les permitirá eso”.

También buscarán que en esa ley no sea todo sancionable, sino también de educación, de apostarle a las nuevas masculinidades y que puedan recibir curso donde deben hablar de sus propias violencias.