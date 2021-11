Productores de amaranto piden a diputados direccionar recursos al campo tlaxcalteca

Campesinos del oriente de la entidad acudieron la mañana de este 4 de noviembre a presentar un pliego de peticiones a los integrantes de la 64 Legislatura local, en demanda de que direccionen mayores recursos económicos al agro tlaxcalteca y con ello hacerle frente a problemáticas agudizadas con la pandemia, como son la desnutrición y el desempleo.

En voz de su dirigente, Perfecto Barrales Domínguez, integrantes del Consejo Estatal de Productores del Sistema Producto Amaranto, acusaron que durante la pasada legislatura el presupuesto para el sector agropecuario fue raquítico y, en muchos casos, se desconoce físicamente dónde realmente quedaron los apoyos.

Foto: Moisés Morales | El Sol de Tlaxcala

De ahí la necesidad de replantear el gasto estatal a favor de una alimentación sana y con cultivos nutritivos, como son el amaranto y el maíz morado, entre otros.

En la pasada legislatura se asignaron los diputados alrededor de mil 500 millones de pesos para obras en los municipios. La propuesta es destinar esos 500 millones de pesos anuales de ‘moches’ al campo tlaxcalteca, a través de Sefoa, ya que en reunión con el titular informa que para 2022 tendrá solo 200 millones de pesos, menos de 30 % para gastos operativos, comentó.

Perfecto Barrales refirió que de acuerdo con el Coneval, Tlaxcala es uno de los tres estados del país donde más aumentó la desnutrición, por lo que para contribuir a combatirla se debe fomentar el cultivo de amaranto, su industrialización y consumo en las diferentes comunidades de la entidad, mediante talleres equipados para elaborar varios alimentos nutritivos.

Me dirijo especialmente a los diputados de Morena para que apoyen el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de no a los moches, no debemos perder la oportunidad de apoyar al mejor presidente del mundo y fortalecer la política agropecuaria de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros,refirió el líder campesino.

Agregó que con los talleres familiares o cooperativas con amaranto-maíz se contribuye a mejorar la salud al consumir alimentos nutritivos, se crea empleo en talleres y cooperativas al darle el valor agregado al producto del campo y se disminuye la inseguridad social al combatir la pobreza con mejores ingresos económicos.

