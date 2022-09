Protestan madres trabajadoras de mercado del trueque, en la capital

Decenas de mujeres integrantes de un grupo de ayuda mutua, protestaron la mañana de este lunes frente al Ayuntamiento de Tlaxcala para demandarle al alcalde Jorge Corichi Fragoso permitirles instalarse en el Andador del Artesano, en la zona del Puente Rojo.

El pasado sábado, como parte de las acciones de reordenamiento del comercio informal, elementos policiacos impidieron la colocación de estructuras que invadían dicho andador, con argumento de que el comercio en esa zona había crecido de manera descontrolada en los últimos dos años.

Aunado a ello, la autoridad recibió denuncias de la venta de productos no legales en dicho corredor, por lo que era necesaria su actuación para evitar que se convirtiera en un sitio riesgoso.

En respuesta, las mujeres afectadas defendieron que no se dedican a la venta de artículos ilegales y que su actividad se centra en el truque, es decir, artículos en buen estado que ya no es de su utilidad, lo intercambian por otros, principalmente productos de la canasta básica, para llevar el sustento a sus hogares.

Explicaron que este grupo de ayuda nació hace más de dos años, derivado de la pandemia, y lo conforman en su mayoría madres solteras, estudiantes y personas adultas mayores con alguna discapacidad, entre otras, con más de 400 integrantes en la actualidad.

Nuestro rol no es comercio, es trueque, cambiamos ropa, zapatos, algunos artículos del hogar y más por despensas, no hacemos nada ilícito y para hacer el intercambio lo programáis previamente en WhatsApp, no hay dinero de por medio… el espacio lo ocupamos por mucho tres horas, de 10 de la mañana a la una de la tarde, pero ahorita dicen que nos dedicamos a cosas ilícitas, después de que un medio de comunicación dijo que vendíamos cosas robadas, pero realmente no es así, lo que ofrecemos son cosas de segunda mano de nuestra propiedad.

Una comisión integrada por tres personas de las más de 100 que acudieron a protestar, ingresó al Ayuntamiento de Tlaxcala y, a su salida, adelantaron que el próximo miércoles volverán a reunirse con autoridades municipales para obtener una respuesta favorable sobre su reinstalación, o bien, reubicación, para seguir con su actividad para afrontar la difícil situación económica que enfrentan.

