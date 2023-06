Ramón Celaya presentó su renuncia a las 7:37 horas de hoy 21 de junio: Segob

A las 07:37 horas de este miércoles 21 de junio de 2023, Ramón Celaya Gamboa presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), mediante un oficio dirigido a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

Ante ello, se descarta que el hoy exmando policial se encuentre prófugo de la justicia o exista alguna investigación en su contra por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Ramón Celaya Gamboa presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Foto: Cortesía

En entrevista con El Sol de Tlaxcala, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, reveló que Ramón Celaya adujo motivos personales y que en el oficio argumentó que durante el tiempo que se desempeñó en el cargo lo hizo en apego a los principios de honor, lealtad, patriotismo y honestidad, velando en todo momento por la seguridad de los tlaxcaltecas.

A mí me habló a las 7:30 de la mañana para decirme que iba a presentar su renuncia, yo le pregunté a qué se debía y me respondió que asuntos de carácter personal lo orillaron a tomar esa decisión… antes de presentarla me habló para comentármelo, reveló Sergio González.

-¿Ramón Celaya es considerado prófugo de la justicia tlaxcalteca?

-“No, para nada, no se tiene ninguna investigación en torno a su persona, sino bajo los elementos que tenía bajo su mando, nada más, pero no hay nada que lo vincule con las acciones que tuvieron los expolicías detenidos”.

-¿Su renuncia se da por la vinculación a proceso de los cinco elementos detenidos?

-“Hasta el momento no hay nada que lo vincule con las acciones que tuvieron los exelementos y por lo menos no aduce nada de eso en su oficio y tampoco a mí me lo mencionó”.

En el oficio SSC/2868/2023 dirigido a la mandataria tlaxcalteca, cuya copia posee este Diario, se corrobora que la Dirección Administrativa de la SSC recibió el oficio a las 07:37 horas y en el primer párrafo se lee:

Por medio del presente le envío un cordial saludo y le informo que con esta fecha presento mi renuncia como Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, por causas ajenas a mi voluntad

Además remata con lo siguiente:

Agradezco la confianza brindada a mi persona para nombrarme en el cargo. Deseándole lo mejor en su Administración, estoy convencido de que seguirá siendo la mejor gobernadora del país y escribiendo una historia para Tlaxcala