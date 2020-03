Realizará OCDE en Tlaxcala primer estudio sub nacional de análisis de destrezas: Marco Mena

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México realizará en Tlaxcala el primer estudio sub nacional sobre análisis de destrezas laborales para fortalecer la vinculación entre el sector educativo y el mercado laboral de la entidad, afirmó el Gobernador Marco Mena al participar en el roadshow México “Yo soy el futuro del trabajo” que convocó el organismo internacional.

Municipios Abarrotan 3 estados las bodegas de maíz, en Tlaxcala

En el Centro de Innovación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), que agrupa a 197 escuelas de este nivel de todo el país, el Gobernador Mena explicó que el estudio sin precedentes en México permitirá identificar las destrezas que requiere la educación técnica y superior para responder a las necesidades del sector productivo de la región.

Marco Mena resaltó que por primera vez la OCDE efectuará en el país un estudio sub nacional, y reconoció el interés que existe para desarrollar el proyecto este mismo año.

Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

Asimismo, subrayó que entre las características que tomó en cuenta la OCDE para llevar a cabo el estudio en Tlaxcala, es el crecimiento económico sostenido que registra en contraste con el entorno nacional, con un índice de 14.2 por ciento de acuerdo con el corte del tercer trimestre de 2019 del Inegi.

Existen más nuevos casos de coronavirus en el mundo que en China: OMS



Más Información aquí ➡ https://t.co/zjDIKNGWQD#Mundo #Salud pic.twitter.com/dbH2TPEEhY — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 3, 2020

En este sentido, el Gobernador Marco Mena enfatizó el incremento histórico en empleo formal que reporta el estado y la perspectiva de repunte continuo que mantendrá, además de las inversiones en la industria automotriz, química, textil y el turismo, principalmente, que se han consolidado en los últimos tres años.

Municipios Inicia Censo de Población en casa de la alcaldesa de Tlaxco

La participación del Gobernador Mena se desarrolló también en el marco del panel “El futuro del trabajo” como parte del roadshow México “Yo soy el futuro del trabajo” que se enmarca dentro de la iniciativa global de la OCDE.

Cabe señalar que la campaña “Yo soy el futuro del trabajo” (I am the future of work) sitúa a las personas en el centro de las acciones presentes y futuras, y busca contribuir a un porvenir alentador para todos.

En su oportunidad, Anthony Gooch, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones de la OCDE, explicó que este encuentro es una oportunidad para recordar que en la elaboración de las políticas públicas sobre el futuro del trabajo deben tomarse en cuenta las demandas y necesidades de las personas a las que se dirigen, con la finalidad de que nadie quede excluido.

Participaron en este evento Edith Bernáldez, Directora General de Relaciones Internacionales de la SEP Federal; Geraldina Herrera, Diputada Federal; Jaime Valls, Secretario General de la Anuies; Soledad Aragón, Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y Roberto Martínez Yllescas, Director del Centro de la OCDE en México para América Latina.

Imperante visibilizar violencia de género: Leticia Hernández



Continúa leyendo ➡ https://t.co/RgsHgob2i7#UnDiaSinNosotras #Mujeres pic.twitter.com/cXwOFNmVQe — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) March 2, 2020

Continúa leyendo:

Local Toma sindicato oficinas de la Sesa; piden destitución de Guadalupe Zamora, directora administrativa

Local Realiza gobernador relevos en la Uset