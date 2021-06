Recibirán docentes apoyo por pandemia

Como parte de un apoyo extraordinario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) otorgará a los profesores de educación básica, inicial, especial y misiones culturales (incluidos los adscritos de subsistemas de superior transferidos a las entidades) un incentivo de 720 pesos en la quincena del 31 de agosto, esto como “reconocimiento extraordinario a la labor docente”.

En este sentido, el líder de la Sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Demetrio Rivas Corona, indicó que aunque no será suficiente el apoyo pues quisieran que fuera mayor, el magisterio está consciente de las condiciones del país y de que el recurso será para todas las entidades y trabajadores de la educación.

“En los rubros que menciona la minuta en apoyo a quienes sé que dieron más porque no es fácil ponerle crédito al celular, no es fácil contratar una red de internet en caso de no tenerla, tampoco habilitar una parte de su casa y convertirla en aula para realizar el trabajo”, enfatizó.

De igual forma, señaló que en el papel del trabajador de la educación quisieran más cosas, ya que la demanda que han realizado en otros momentos y ahorita más todavía es para que se les dotara de material suficiente, específicamente hablando de la tecnología a todos ellos.

Sin embargo, subrayó que esperan que en ocasiones posteriores este incentivo se entregue por otro motivo, ya no por el de la pandemia, sino por el reconocimiento al trabajo docente. Por otro lado, en un sondeo, El Sol de Tlaxcala habló con algunos mentores del estado, quienes consideraron que el apoyo es insuficiente para poder paliar los gastos que realizaron al adquirir paquetes de datos de internet o contratar el servicio para impartir las clases, así como el incremento en el consumo de energía eléctrica.

