Reconoce Lorena Cuéllar a su estructura territorial como la más sólida y comprometida rumbo al “Día D”

La candidata a la gubernatura de Tlaxcala por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Lorena Cuéllar Cisneros, destacó que la estructura con la que ella cuenta para la vigilancia y defensa del voto el próximo 6 de junio, es la más sólida y comprometida, lista para que llegue a Tlaxcala la Cuarta Transformación.

Al recibir este jueves en San Pablo del Monte el respaldo de la estructura territorial, la abanderada de Morena, PT, PVEM, PEST y Nueva Alianza Tlaxcala afirmó que se trata de hombres y mujeres honestos y leales a la 4T que le ayudarán a hacer un Gobierno eficiente, austero y comprometido con su gente.

El respaldo sin precedentes estuvo robustecido por más de una docena de senadores de la República, de Morena, encabezados por el Coordinador de la Bancada, Ricardo Monreal Ávila, quien de forma contundente dijo que “el aroma de mujer” ya se respira en el aire de Tlaxcala, para gobernar.

Pero también pidió a los presentes que no se confíen y que trabajen intensamente hasta el final, “por eso no valen divisiones entre nosotros... por eso he llamado también a la senadora Ana Lilia (Rivera) para que se sume a este gran movimiento porque todos son indispensables, aquí cabemos todos, este es un gran movimiento”.

Cuéllar Cisneros agradeció a quienes han caminado a su lado siendo sus oídos y su voz, que ha sido un arduo camino, pero que le van a entregar muy buenas cuentas al Presidente López Obrador, ganando de forma contundente como tuvo lugar en 2018.

“Aquí están los hombres y mujeres que representan la lucha, la honestidad, la transparencia. Quienes estamos aquí tenemos valores y nos queda muy claro que seguirán los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo como una constante en mi Gobierno, pues no me queda duda que seré su próxima Gobernadora”, dijo ante el fuerte aplauso de los militantes y simpatizantes presentes en el auditorio municipal.

En su intervención, el Coordinador de la Cuarta Circunscripción Electoral de Morena, Armando Contreras Ramírez, estimó que el triunfo de la 4T en Tlaxcala será contundente el 6 de junio, pues las mediciones indican que hoy siete de cada 10 tlaxcaltecas dicen que votarán por Lorena Cuéllar, a quien se reconoce como una mujer experimentada y que atiende a la gente a todas horas.

