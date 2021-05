Recorre el “Pollo” los barrios de SPM

Raúl Tomás Juárez Contreras, alias el “pollo”, candidato del Partido Nuevo Alianza a la presidencia municipal de San Pablo del Monte, recorrió los 12 barrios de su comuna en donde ha captado el sentir ciudadano, que exige mejor seguridad pública y también nueva infraestructura en salud.

Local Se suma la CROC al proyecto de Miguel Ángel Caballero

Comentó que se siente motivado por la respuesta a su proyecto y por la identidad con él al conocerlo como el “Pollo”.

Confió que la ciudadanía tomará una buena decisión el seis de junio próximo.

Darán 5 boletas para emitir voto | Para definir los cargos de gubernatura, diputaciones federales y locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad...https://t.co/Y7L7o2gZe4#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 18, 2021

“En el caminar que hemos tenido en esta campaña, sabemos que la ciudadanía está harta de los políticos de siempre, hemos visitado las 12 comunidades, las que hemos recorrido a pie y escuchado el sentir de la ciudadanía”, sostuvo.

Local Se adhieren los comerciantes a Alejandro Netzahualcóyotl

Juárez Contreras tiene programado hacer su cierre de campaña el 30 de mayo a las 12:00 horas en la explanada del asta bandera. Enfatizó que en su recorrido por San Pablo del Monte se ha conducido con respeto. Lamentó la guerra sucia dirigida a su persona, he sido blanco de ataques por doquier por presentar un proyecto ciudadano, nuevo.

Señaló que se ha convertido en un fenómeno su candidatura por medio del “Pollo”, que es visto en las calles, donde muchos niños y gente de la tercera edad se identifican.

Reciben los tres Consejos Distritales la documentación electoral | El @INE_Tlaxcala , en #Tlaxcala, se declara listo para la jornada del próximo seis de junio...https://t.co/JxDzsQOLlw#Elecciones2021 — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 18, 2021

Dijo que a pesar de que ha sido descalificado su perfil es de respeto hacia sus adversarios políticos, “para hacer el cambio generacional en la político debemos predicar con el ejemplo, no he atacado a mis amigos que están contendiendo en esta elección, no hablaré mal de ellos”.

Local Gobierno cercano a la gente, ofrece Serafín Ortiz

Añadió que la gente le pide que de llegar a la presidencia municipal no se cierre al diálogo. “Estamos comprometidos con la ciudadanía, necesitamos una clínica al norte del municipio, en salud estamos desprotegidos”, señaló. Juárez Contreras subrayó que también le hacen el llamado en seguridad.

Dijo que le solicitaron la creación de un corralón municipal, ya que actualmente un particular es quien lo cuenta, “la ciudadanía reclama que hay gastos excesivos, por lo que una de nuestras propuestas es regular los precios”.

12 barrios de San Pablo del Monte recorrió Juárez Contreras, en donde ha captado el sentir ciudadano.

Coinciden candidatos en propuestas, pero también sacan a la luz temas personales



Se mostraron más abiertos para defender sus propuestas, y también para atacarse... https://t.co/V5V0tglzf1

# VotaTúDecides # Elecciones2021 # VotarEsSeguro # DebateTlaxcala — El Sol de Tlaxcala (@SoldeTlaxcala) May 17, 2021

No dejes de leer:

Local Signa Pablo Badillo sus 10 compromisos

Local Aprueba ITE registro de candidaturas de presidencias de comunidad del PT