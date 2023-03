Registran la presencia de serpiente afroasiática

A las 32 especies de reptiles en Tlaxcala fue sumado un nuevo registro de una serpiente que fue vista por primera vez en la entidad, el organismo es inofensivo para el ser humano, pero, por sus hábitos alimenticios y reproductivos puede desplazar o afectar a la fauna local.

La serpiente es una especie introducida originaria de Asia y el norte de África, tiene la particularidad de tener hábitos fosoriales, es decir, vive en cavidades que ella crea en la tierra y se puede localizar bajo troncos o rocas.

Respecto a su tamaño, son muy pequeñas y en la edad adulta pueden alcanzar los 17 centímetros de longitud y alrededor de cinco milímetros de diámetro, de ahí que podría ser confundida con una lombriz, pero la recomendación es no dañarla ni manipularla y llamar a personal especializado para la protección y resguardo del espécimen.

El aporte fue publicado el pasado 15 de febrero de 2023 en la Revista Latinoamericana de Herpetología en el volumen seis de enero-marzo, en el documento se precisa que el ejemplar de Indotyphlops braminus (serpiente ciega afroasiática) fue localizado en una vivienda situada en la colonia Adolfo López Mateos, en el municipio de Tlaxcala, el pasado 25 de septiembre de 2019.

Tras un arduo trabajo de investigación para identificar a la especie, labor realizada por Marina Sánchez Luna, Omar Ramírez-Icaza y Aníbal Díaz de la Vega-Pérez, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), el ejemplar fue depositado en la Colección de anfibios y reptiles de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

ESPECIE INOFENSIVA PARA EL HUMANO

La serpiente es inofensiva para el ser humano al no presentar veneno, ni registrar conductas de ataque o mordedura, tiene un tamaño pequeño y su alimentación está basada en huevos de hormigas o termitas y en larvas de algunos insectos como los escarabajos, explicó Omar Ramírez-Icaza, maestro en Ciencias Biológicas, enfocado en la investigación de anfibios y reptiles de Tlaxcala.

La pequeña especie tiene el hábito de ocultarse en las raíces de las plantas, medio por el cual pueden ser introducidas a un país como ejemplares ornamentales. Al encontrarse entre la tierra de macetas y hojarasca es fácil trasladarlas a distintas partes del mundo y probablemente así llegó la Indotyphlops braminus a la entidad tlaxcalteca, compartió.

Explicó que, en los últimos tres años, trabaja en el proyecto “Análisis de la diversidad de anfibios y reptiles del estado de Tlaxcala”, en colaboración con el Dr. Aníbal Helios Díaz de la Vega, especialista en Ecofisiología de anfibios y reptiles, en el Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta de la UATx, para revisar las diferentes colecciones nacionales e internacionales para identificar ejemplares, entre ellas, la que se encuentra en el Laboratorio de Zoología de la UATx, situado en Ixtacuixtla, los cuales fueron de la mano con la identificación del nuevo organismo.

En 2019, la casa de estudios recibió la donación de la serpiente, la cual fue confundida con una lombriz, pero su desplazamiento de serpenteo la diferenció, aspecto que llamó la atención de las personas que la localizaron en la colonia Adolfo López Mateos, tras registrar una tolva de arena, recordó Marina Sánchez, docente en la licenciatura en Biología en la UATx.

Aseveró que recibieron un ejemplar, el cual estaba muerto y fue recolectado por las personas que la encontraron y la remitieron a la universidad, donde realizaron el trabajo de identificación que requirió una lista de claves para determinar la especie y que fuera validada por un taxónomo, trabajo que realizaron con el Dr. Uri Omar García Vázquez, quien labora en la Colección de anfibios y reptiles de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

Los trabajos fueron retrasados por la suspensión de actividades presenciales en las instalaciones de la UATx debido a la pandemia por Covid-19, de ahí que el registro fue publicado hace unos días, compartió.

Tlaxcala no es el único estado en el país que registra presencia de la nueva serpiente, pero sí fue la primera vez que la observan y registran para la entidad. Actualmente, Indotyphlops braminus tiene presencia en gran parte del país, específicamente en Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Ciudad de México. No obstante, al ser una especie introducida nueva para el estado no se tiene la seguridad de los efectos que pueda tener sobre otras especies locales ya que pueden entrar en competencia por alimento o aumentar el número de su población aclaró Ramírez-Icaza. En su investigación, encontró que el organismo puede tener mayor éxito reproductivo respecto a las especies nativas, particularmente, porque es partenogenética, es decir, no necesita a un macho para reproducirse.

Toda la población de esta serpiente son hembras e incuban hasta ocho huevos que tardan aproximadamente 58 días en eclosionar, esto ocurre generalmente en temporada de lluvias, el número de crías supera a las especies que habitan en el país y eso tendría un crecimiento poblacional descontrolado, sumado a que en Tlaxcala no existen depredadores naturales, dijo.

CONTINUARÁN INVESTIGACIONES

La bióloga Marina Sánchez compartió que al tratarse de una especie continuarán con la investigación de la especie para analizar su comportamiento ecológico con los reptiles nativos, como será su adaptación y regulación poblacional.

Aclaró que hasta el momento no tienen un registro de cuantos individuos están en la entidad, pues solo cuentan con el registro localizado en el municipio de Tlaxcala, aunque eso revela su presencia en el estado y deben mantenerse alertas para identificar en que otros lugares dentro del estado pueden localizarla y como podría afectar a las especies que conviven en el mismo hábitat o especio natural.

Además, Omar Ramírez-Icaza adelantó que, en los próximos años, podrían registrarse nuevas especies para Tlaxcala, ya que es uno de los estados con menor muestreo de anfibios y reptiles. Lo cual es importante ya que la vegetación nativa del estado se ve amenazada por las actividades agropecuarias, el crecimiento de los asentamientos humanos, entre otras actividades humanas.

Pidió a las personas cuidar y preservar a los reptiles, pues son importantes para el ecosistema, pero por miedo y desconocimiento muchas veces dañan o matan a los ejemplares que son controladores de plagas y son importantes en el funcionamiento de los ecosistemas. La mejor opción al encontrar un espécimen es recurrir al personal pertinente para identificarlo y resguardarlo.

Finalmente, recomendó tener cuidado en la adquisición de plantas, en caso de encontrar alguna especie que no reconozcan, aconsejó no manipular o molestar al organismo, solo estar seguros de que no se desplace por otros sitios y pueden contactar a los especialistas del Centro Tlaxcala de Bilogía de la Conducta o del Laboratorio de Zoología de la UATx para recibir el apoyo pertinente.