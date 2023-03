Registran robos al interior del Cecyte de Apetatitlán

Alumnos han sido víctimas de constantes robos al interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala (Cecyte) plantel 08, situado en Apetatitlán, situación que provocó que en días pasados protestaran para exigir una solución.

Local Preside Lorena Cuéllar primera reunión de gabinete legal y ampliado 2023

Acusaron que van más de 20 afectados en el grupo de sexto D del turno matutino, de ahí que cansados de la situación decidieron evidenciar los hurtos de dinero, audífonos y relojes, entre otros artículos que son extraídos de las mochilas.

Te recomendamos: ➡️ Disciplina, vital para gobernar Apetatitlán: Ángelo Gutiérrez

Local Motivan a alumnos a incursionar en ciencia

En la denuncia hecha llegar a este Diario, mencionaron que dejan sus pertenencias en el salón de clases debido a que acuden a los laboratorios de su carrera técnica, donde no les permiten llevar carteras u otros artículos.

"Acudimos a los laboratorios durante cuatro horas para cumplir los cuatro módulos de la carrera técnica, también salimos de las aulas para hacer trabajo de campo con palas durante una hora y media, en esos momentos ocurren los robos al interior del aula, buscan en las mochilas y ya saben dónde dejamos nuestras cosas de valor, de 45 alumnos que somos en el grupo hemos sigo afectados más de 20", dijo una de las estudiantes.

Municipios En Chiautempan llega a 550 estudiantes programa “Juventud Segura”

Enfatizó que la escuela dejó de ser un lugar seguro para sus pertenencias situación que ha causado preocupación, de ahí que reportaron los hechos al coordinador de la carrera técnica, así como con el director, pero no les han dado solución, incluso minimizaron los robos al argumentar que no podían actuar porque solo un salón fue perjudicado y no toda la institución educativa.

Continúa leyendo: ➡️ Con unidad, recuperamos grandeza de Apetatitlán, afirma alcalde

"La única solución que nos dieron las autoridades educativas fue que nos llevemos nuestras cosas o pongamos candado, pero hay áreas que no nos permiten entrar con bolsas o mochilas", agregó.

Reveló que una medida que tomaron fue cerrar el salón de clases, pero cuando regresan está abierto y con las mochilas revisadas, de ahí que sospechan de dos personas que son estudiantes del Cecyte, aunque no cuentan con pruebas.

Finalmente, compartió que algunos padres de familia están enterados de la situación, pero tampoco han podido poner fin al extravío de artículos personales.

No dejes de leer: ➡️ Combaten la violencia hacia los menores de Apetatitlán

Tras una semana de la denuncia, las autoridades educativas mantuvieron una reunión con los alumnos para pedirles que evidencien a los sospechosos y no dejen cosas de valor en los salones, pero siguen sin brindar solución certera al problema.