Respalda Fonacot a mujeres mediante créditos competitivos

Las trabajadoras tlaxcaltecas de la iniciativa privada son respaldadas con créditos competitivos por medio del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y el Crédito Mujer Efectivo Sur, para conseguir hasta cuatro meses de su salario, incluso recibir un seguro de protección en caso de despido laboral.

Las ventajas de este producto es que no tiene comisión por apertura y las tasas de interés anual son del 8.9 al 16.3 %, siendo bajas comparado con la banca comercial.

En Tlaxcala del 100 % de liberaciones el 49.7 fue a favor de mujeres, quienes cumplieron con los requisitos de los últimos cuatro recibos de nómina mediante Comprobante Fiscal Digital por Internet conocido por las sigas CFDI; comprobante de domicilio actualizado; estado de cuenta con clave interbancaria, identificación oficial del Instituto Nacional Electoral o pasaporte.

El tiempo del trámite es de 20 a 25 minutos en las oficinas del Fonacot en Tlaxcala, ubicadas sobre la carretera Tlaxcala-Santa Ana número 15. El mismo día reciben el depósito si la validación es antes de las 15 horas; después de esa hora, al día siguiente reciben el recurso, prácticamente en menos de 24 horas tienen el préstamo.

El descuento del préstamo es vía nómina mediante el centro de trabajo, el plazo de pago es de seis, 12, 18, 24 y 30 meses.

De hecho, desde el cinco de diciembre las atenciones en Fonacot son con previa cita. El trabajador o trabajadora debe ingresar a fonacot.gob.mx; luego ir al apartado de agenda tu cita; seleccionar Tlaxcala e ingresar los requisitos de nombre completo, entre otros. El objetivo es mejorar la calidad en el servicio.

La directora regional del Fonacot en Puebla, Tlaxcala y Veracruz, Guadalupe Alejandra Martínez Flores enfatizó que el producto Crédito Mujer Efectivo Sur tiene un seguro de protección en caso de pérdida del empleo. Consiste en que el Instituto hace frente a la deuda por seis meses mientras se incorpora al mercado laboral para después pagar el préstamo.

Por medio año la trabajadora no es perjudicada por el Buró de Crédito porque el pago es hecho por Fonacot y no incrementa la deuda. La funcionaria federal opinó que las mujeres tienen cada vez mayor participación en la iniciativa privada, al ser jefas de familia y emprendedoras. “Cada vez la mujer se posiciona de una forma interesante en el medio laboral, que no es fácil abrirse las puertas, poder llegar a un centro de trabajo y den la oportunidad. Para este grupo es una tasa preferencial y tiene mucha participación en el hogar. Muchas optan por el plazo de 30 meses porque les liberan un poco más de recurso, pero si lo divides en los meses es poco lo que pagan de interés”.

Resaltó que las trabajadoras pueden renovar su crédito en cuanto terminen de pagar el que está en curso, beneficiándolas con el recurso que usan para diversas prioridades familiares.

ANTECEDENTE

En 2022 el Fonacot lanzó el Crédito Mujer Efectivo Sur en los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán, Veracruz, Campeche, Puebla, Tlaxcala, Guerrero y Quintana Roo, con el objetivo de ser el más barato en beneficio de las trabajadoras.

Desde la institución contribuyen a reducir la brecha de género e impulsar el desarrollo económico de las mujeres, por ello, el ocho de agosto de 2022 lanzaron al mercado el Crédito Mujer Efectivo Sur.

